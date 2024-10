Face à Rudy Gobert, Anthony Davis envoie un premier message

Tout le monde parle de LeBron et Bronny James, qui ont marqué l’histoire, mais si les Lakers ont réussi à signer leur première victoire dès leur premier match depuis 2016, c’est surtout grâce à Anthony Davis. L’intérieur a rendu une copie particulièrement épaisse avec 36 points, 16 rebonds, 4 passes et 3 contres face à Minnesota.

« On a tenu cette équipe qui mettait 120 points (113 en réalité) de moyenne la saison passée à seulement 103 », se réjouit-il après la rencontre. « On était bien préparé et on a bien appliqué les consignes. On a rendu la vie dure à Anthony Edwards. Nos efforts et notre énergie étaient phénoménaux. »

Deux fois en seconde période, Anthony Davis a eu des séquences où il a enchaîné les paniers, dans tous les domaines : au rebond offensif, en pénétrant, à mi-distance ou à 3-pts. Même s’il a shooté à 11/23, il a fait un gros match face à Rudy Gobert, qu’il n’a pas hésité à attaquer, commentant les paniers inscrits face au « DPOY » en titre.

« C’est dans la foulée des Jeux olympiques. J’ai passé l’été à jouer. Mon corps se sent bien. Je voulais jouer à haut niveau, avec une grosse intensité, face à une grosse équipe et de bons joueurs en face », dit-il de sa performance.

Il avait sans doute envie d’envoyer un message puisque, quelques secondes après la rencontre, quand on lui demande de parler de ses contres, notamment celui sur Rudy Gobert, Anthony Davis lance avec un petit regard à la caméra : « Ce sont des actions dignes d’un défenseur de l’année. » On sait que, entre le trophée et l’intérieur de Los Angeles, l’histoire est compliquée, et il lance déjà la campagne pour le remporter en 2025…

Anthony Davis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 NOP 64 29 51.6 0.0 75.1 2.6 5.6 8.2 1.0 2.5 1.2 1.4 1.8 13.5 2013-14 NOP 67 35 51.9 22.2 79.1 3.1 7.0 10.0 1.6 3.0 1.3 1.6 2.8 20.8 2014-15 NOP 68 36 53.5 8.3 80.5 2.5 7.7 10.2 2.2 2.1 1.5 1.4 2.9 24.4 2015-16 NOP 61 36 49.3 32.4 75.8 2.1 8.2 10.3 1.9 2.4 1.3 2.0 2.1 24.3 2016-17 NOP 75 36 50.5 29.9 80.2 2.3 9.5 11.8 2.1 2.2 1.3 2.4 2.2 28.0 2017-18 NOP 75 36 53.4 34.0 82.8 2.5 8.6 11.1 2.3 2.1 1.5 2.2 2.6 28.1 2018-19 NOP 56 33 51.7 33.1 79.4 3.1 8.9 12.0 3.9 2.4 1.6 2.0 2.4 25.9 2019-20 LAL 62 34 50.3 33.0 84.6 2.3 7.0 9.3 3.2 2.5 1.5 2.5 2.3 26.1 2020-21 LAL 36 32 49.1 26.0 73.8 1.7 6.2 7.9 3.1 1.7 1.3 2.1 1.6 21.8 2021-22 LAL 40 35 53.2 18.6 71.3 2.7 7.2 9.9 3.1 2.4 1.2 2.1 2.3 23.2 2022-23 LAL 56 34 56.3 25.7 78.4 3.5 9.1 12.5 2.6 2.6 1.1 2.2 2.0 25.9 2023-24 LAL 76 36 55.6 27.1 81.6 3.1 9.5 12.6 3.5 2.3 1.2 2.1 2.3 24.7 Total 736 35 52.3 29.7 79.5 2.7 8.0 10.6 2.5 2.4 1.3 2.0 2.3 24.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.