Prix, logo NBA, matériau… Les secrets de la 18e bannière de champion des Celtics

C’est bien plus qu’un simple morceau de tissu géant qui sera accroché au plafond du TD Garden mardi soir. La bannière de champion NBA 2024 de Boston sera révélée ce mardi soir lors d’une cérémonie en marge de l’ouverture de la saison et la rencontre inaugurale Celtics – Knicks. Dans un article, le Boston Globe en dévoile un peu plus sur cette bannière, avec les coulisses ouvertes par le fabricant de la pièce, une entreprise locale, New England Flag and Banner, responsable de chacune des bannières dans l’histoire de la franchise.

« Banner 18 », fera, comme les 17 précédentes, 3,05 mètres par 4,57 mètres pour ce que l’entreprise qualifie de « bannière la plus prestigieuse » de son catalogue parmi les quelques 10 000 fabriqués artisanalement par an.

La toile est faite en nylon habituellement utilisé pour tisser des drapeaux, et non en coton comme les premières dans l’histoire, pour mieux résister à l’épreuve du temps, en particulier pour une franchise aussi mythique que les Celtics. Chacune des pièces est unique et coûte jusqu’à 2 500 dollars, un peu plus de 2 300 euros.

La vraie-fausse anecdote du logo NBA

Particularité parfois méconnue : les 17 premières bannières de champion obtenues par Boston ont un clin d’œil glissé dans le logo NBA en forme de cercle, brodé en plein cœur de chacune des pièces. La couleur de celui-ci représentait si la victoire du sacre avait obtenu à domicile ou à l’extérieur, avec un logo sur fond blanc si le titre avait été obtenu dans le Massachusetts, et un logo vert s’il avait été décroché à l’extérieur.

« Je suis plutôt affirmatif pour dire que c’est la vérité… mais pas entièrement la vérité » admet Ned Flynn, propriétaire actuel de la New England Flag and Banner.

Dans les années 70 et comme il était très fréquent à Boston, le Garden accueillait aussi parfois des cirques, dont les acrobaties sur des fils suspendus tout en haut de la salle contraignaient les Celtics à ranger leurs bannières.

Mais suite à un incendie dans le local de stockage de la salle, la majorité d’entre-elles ont été abîmées. Les employés d’alors ignorant cette subtilité de la couleur du logo et leur motif, certaines bannières sont ainsi erronées depuis, ce alors que toutes les bannières ont été refaites intégralement en 1995, quand le vieux Boston Garden a laissé place à l’actuel TD Garden comme antre des Celtics.

Pas d’impair toutefois pour la version 2024, qui compte bien un logo NBA sur fond blanc, après la victoire au Game 5 à domicile des joueurs de Joe Mazzulla sur les Dallas Mavericks. Cette « Banner 18 » est prête depuis deux semaines, même si des versions miniatures avaient été préparées à la hâte pour la parade du titre des Celtics.

« Je suis Irlandais, et je crois aux malédictions, donc vous ne faites pas de bannières de champion tant que le championnat n’est pas terminé » précise Ned Flynn, qui avait sommé ses équipes à cinq heures du matin au lendemain de ce Game 5.

« Nous ne sommes pour rien dans le succès de l’équipe, mais faire partie de sa commémoration nous rend humble et est un grand honneur » poursuit-il. « J’en suis un peu ému, et je trouve ça merveilleux. J’aime simplement voir tout le public applaudir et acclamer » quand la bannière rejoint les cintres de la salle des Celtics.