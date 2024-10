Records égalés en NBA : 125 joueurs étrangers, originaires de 43 pays, dont 14 Français

Comme chaque jour d’ouverture de la saison, la ligue propose un panorama complet des différentes nationalités présentes sur ses parquets cette saison. Ainsi, comme en 2017 et en 2023, il y aura 125 joueurs étrangers cette saison en NBA, en provenance de 43 pays différents. C’est un record, et chaque franchise possède au moins un joueur étranger.

Pour la 11e saison d’affilée, le Canada forme le contingent étranger le plus important avec 21 éléments, dont Shai Gilgeous-Alexander, Jamal Murray et Zach Edey. La France suit avec 14 représentants, puis on trouve l’Australie (13) et l’Allemagne (6).

Pour ces deux pays, c’est un record, tout comme le Cameroun qui affiche cinq joueurs cette saison, dont Joel Embiid et Pascal Siakam. D’ailleurs, 17 joueurs sont nés en Afrique, et c’est un record égalé.

Quelles sont les équipes les plus « internationales » ? On les trouve à l’Ouest avec le Thunder et les Blazers qui possèdent, chacune, 7 joueurs internationaux. Suivent les Hawks, les Mavericks, les Rockets, le Magic et les Raptors avec six joueurs.

La NBA rappelle que plusieurs Américains ont aussi des origines étrangères, comme Karl-Anthony Towns avec la République dominicaine ou Jaylin Williams avec le Vietnam.