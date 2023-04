Nick Nurse viré par les Raptors !

On savait que les Raptors étaient à un tournant. Avec un effectif qu’il avait bien du mal à faire fonctionner, Nick Nurse avait d’ailleurs indiqué qu’il allait réfléchir à son avenir à tête reposée.

« Une fois la saison terminée, je vais faire le point. Je vais prendre quelques semaines pour voir où j’en suis personnellement », disait-il. « J’y pense. Cela fait dix ans que je suis là, et c’est plutôt un bon parcours. On a fait de grandes saisons pendant cette décennie. Et dix ans, c’est le bon moment pour prendre du recul et réfléchir. »

Finalement, il n’a pas eu le temps de réfléchir puisqu’il vient carrément de se faire virer !

Nick Nurse vers Houston et Ime Udoka à Toronto ?

Assistant de Dwane Casey de 2013 à 2018, puis « head coach » de Toronto depuis, Nick Nurse avait remporté le titre dès sa première saison comme entraîneur principal du club en 2019. Inventif, l’entraîneur de 55 ans avait relancé les Raptors l’an passé, mais la campagne 2022/23 restera frustrante, et on sentait bien que quelque chose était cassé.

Selon la presse locale, les Raptors reprochaient notamment à Nick Nurse de ne pas suffisamment développer les joueurs de son banc, et de trop tirer sur ses titulaires.

ESPN annonce que Nick Nurse serait pisté par les Rockets, qui cherchent le successeur de Stephen Silas, alors que Ime Udoka serait lui en « pole position » pour récupérer sa place chez les Raptors.