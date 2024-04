Jonas Valanciunas, l’épreuve de force pour Chet Holmgren

D’un côté, le rookie épais comme une brindille, de l’autre le vétéran lituanien à la dégaine de bucheron. Entre Chet Holmgren et Jonas Valanciunas, on pouvait difficilement faire plus grand écart dans le duel des pivots entre le Thunder et les Pelicans. Dans le physique autant que dans le jeu, les deux joueurs n’ont pas grand-chose à voir l’un avec l’autre. Pour Chet Holmgren, le baptême des playoffs se fait à la dure. Et il fait mieux que répondre présent.

Si Jonas Valanciunas avait globalement pris le meilleur, notamment au rebond lors du Game 1 (20 prises à 11 pour le Balte), son jeune homologue d’Oklahoma City a haussé le ton lors de la deuxième rencontre mercredi soir, largement remportée par OKC.

Le « big man » des Pelicans était pourtant parti sur de grosses bases, faisant parler sa puissance pour prendre la position, puis son toucher près du cercle, inscrivant les 11 premiers points de New Orleans. Mais Chet Holmgren a su répondre au défi physique au fil du match, prenant le dessus sur son adversaire, malgré son déficit de kilos.

Seulement six points encaissés poste bas

« Je trouve qu’il a fait du très bon boulot pour tenir le coup » s’est ainsi félicité Mark Daigneault, le coach d’Oklahoma City. « Certains des paniers de Valanciunas en début de match étaient quand Holmgren était parti en aide, et c’était une question de rotations défensives. D’autres étaient sur des rebonds offensifs, donc ce n’était pas de vraies situations de jeu au poste bas. Il y a certains autres éléments que Valanciunas a apporté dans le match sur cette période et que l’on aurait pu limiter, mais Chet a été bon sur lui ce soir. »

Sur les 19 points du Lituanien, six seulement ont fait suite à un duel entre les deux hommes. Le deuxième choix de la Draft 2022 a notamment répliqué avec 15 points dans le seul premier quart-temps, un record en carrière et un record de franchise pour un rookie. Puis Jonas Valanciunas a perdu de sa superbe, n’inscrivant que huit unités dans ses 20 minutes suivantes passées sur le parquet. « Evidemment, on ne veut pas qu’il se dise que c’est facile » a réagi Chet Holmgren. « C’est un bon joueur. Je ne vais pas l’empêcher de toucher beaucoup la balle. Je dois juste faire en sorte que ce soit le plus difficile possible. »

Mission réussie. Car non content de l’avoir gêné en défense, Chet Holmgren a été très bon en attaque avec 26 points à 9/13 (dont 3/6 à 3-points), et 7 rebonds, pour aller avec ses 2 contres. L’intérieur s’est même offert une des actions de la soirée en costaud sur une pénétration, enfonçant Brandon Ingram avant de dunker.