Le Thunder gifle les Pelicans pour mener 2-0

Numéro 1 de la conférence Ouest, le Thunder a envoyé un message à ceux qui estimaient qu’ils étaient bons à prendre dans ces playoffs… Dans le sillage de son « Big Three » SGA-Holmgren-Williams, OKC s’impose 124-92 pour mener 2-0 dans la série. Après avoir joué les yeux dans les yeux avec le Thunder pendant le Game 1 puis six minutes en 1er quart-temps, les Pelicans ont explosé !

Pourtant, Jonas Valanciunas avait réalisé le début de match parfait. En puissance, le Lituanien enfonce Holmgren, va chercher des fautes, et New Orleans est devant : 11-7 avec 11 points de Valanciunas ! Et puis, le superbe jeu collectif du Thunder va se mettre en place, et il n’y aura plus qu’une équipe sur le terrain ! Les 3-points défilent, et la défense des Pelicans prend l’eau. C’est Chet Holmgren dans l’axe, puis Lu Dort et enfin Shai Gilgeous-Alexander qui frappent pour donner huit points d’avance (26-18).

La défense est aussi impressionnante avec un remarquable repli défensif, et la recherche du passage en force. Comme Jaylin Williams qui piège Brandon Ingram. Après douze minutes, OKC a fait le break : 35-22. La suite est du même tonneau avec un Chet Holmgren qui se régale dans brèches dans la raquette (42-27). Les Pelicans sont sur les talons, et CJ McCollum tient le choc. Il évite à sa formation de couler, puis Herb Jones et Trey Murphy relancent la rencontre à 3-points (51-43).

La puissance de Jalen Williams

Mais le Thunder a plus d’armes, plus de rythme, et ne dépend pas uniquement du tir à 3-points. Jalen Williams puis SGA redonnent de l’air à OKC.

À la pause, on retrouve un écart de 13 points (63-50). Au retour des vestiaires, la défense du Thunder monte en intensité, à l’image de Jalen Williams, et l’écart enfle encore pour atteindre même les 21 points (79-58). Une action symbole ? Ce dunk rageur d’Holmgren après une belle action collective, qu’il termine en envoyant Ingram au sol.

Les Pelicans n’ont plus de solutions, et Shai Gilgeous-Alexander maîtrise le tempo comme personne, et il frappe quand il veut. La défense de New Orleans a un temps de retard, et c’est Jalen Williams qui va tuer le match. D’abord à 3-points, puis sur un dunk où il se retrouve tout seul dans la raquette sur une attaque placée. On en est à 25 points d’avance, et il reste huit minutes à jouer… Trois minutes plus tard, l’écart est à +30, et Willie Green envoie tous ses remplaçants à cinq minutes de la fin. Score final : 124-92.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les fautes offensives. Les Pelicans ont perdu 18 ballons, soit deux fois plus que le Thunder. La moitié de ses balles perdues le sont sur des fautes offensives ! Oklahoma City en a bien profité avec 22 points inscrits sur ses balles perdues.

– Le duel Holmgren – Valanciunas. Les Pelicans avaient décidé de frapper d’entrée dans la raquette, et Jonas Valanciunas va inscrire les 11 premiers points de son équipe à 5 sur 6 aux tirs. Chet Holmgren va lui répondre avec 15 points dans le 1er quart-temps. Un record pour un rookie du Thunder.

– Onze ans d’attente. Pour la première fois depuis le 24 avril 2013, il y a 11 ans jour pour jour, le Thunder mène 2-0 dans une série ! La dernière fois, c’était au premier tour d’une série face aux Rockets de James Harden. Mais Kevin Durant et ses coéquipiers s’étaient ensuite fait laminés au tour suivant par les Grizzlies…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.