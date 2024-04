Après une folle dernière minute, Shai Gilgeous-Alexander sauve le Thunder !

Cinq jours après avoir arraché leur place en playoffs contre Sacramento, Jonas Valanciunas (13 points, 20 rebonds) et C.J. McCollum (20 points, 6 passes) permettent aux Pelicans de prendre le meilleur départ alors qu’Oklahoma City rate sept tirs de suite et perd trois ballons après avoir commencé à 3/3 (11-7). La défense du Thunder leur permet cependant de rester dans le coup. Ils limitent les Pelicans à 30% et neuf points de Shai Gilgeous-Alexander les ramènent à égalité (17-17).

C.J. McCollum et Trey Murphy III (21 points) bénéficient alors des rebonds offensifs de Jonas Valanciunas pour régler la mire de loin et passer un 11-2 au Thunder (28-21). Avec Shai Gilgeous-Alexander sur le banc, ce sont Chet Holmgren (15 points, 11 rebonds, 5 contres) et Jalen Williams (19 points, 7 rebonds, 4 passes) qui prennent leur responsabilités pour répondre par un 7-0 (33-33). Les deux équipes se rendent coup pour coup jusqu’à la pause pour rester dos au dos (43-43).

Quelle intensité en défense !

Après une première mi-temps physique, les hommes de Mark Daigneault haussent encore le ton. Leur intensité défensive garde les Pelicans muets pendant quatre minutes, ils inversent la tendance au rebond offensif grâce à l’activité de Lu Dort, et le duo Williams – Gilgeous-Alexander lance un 11-0 qui met le Thunder à +9 (59-50) !

Alors qu’Oklahoma City semble avoir pris le dessus, Trey Murphy III stoppe l’hémorragie et relance son équipe. Les Pelicans repartent de l’avant, avec un bon passage de Larry Nance Jr. et de Jose Alvarado, et répondent par un 16-6 pour reprendre l’avantage (66-65) ! Le doute dans le Paycom Center n’a toutefois pas le temps de s’installer. Jalen Williams permet au Thunder de finir le quart-temps sur un 9-2 en moins de deux minutes pour repasser à +6 (74-68).

Chet Holmgren enfonce le clou et fait passer l’écart à dix points d’un tir primé (82-72) ! Comme depuis le début de la rencontre, les Pelicans reviennent. Naji Marshall chipe deux ballons dans les mains d’Holmgren et de Jalen Williams, et le momentum change de camp. Le trio Valanciunas – Murphy III – McCollum les ramène dans le coup avant qu’un 18-6 ne leur redonne l’avantage avec trois minutes à jouer (90-88) !

Après plus cinq minutes sans marquer, Shai Gilgeous-Alexander débloque enfin le compteur du Thunder pour égaliser (90-90). Dans la foulée, les Pelicans se procurent trois rebonds offensifs mais un contre de Chet Holmgren donne un stop défensif décisif au Thunder et avec 30 seconds à jouer, Shai Gilgeous-Alexander va chercher un 2+1 difficile pour mettre OKC en ballotage favorable (93-90).

C.J. McCollum aura tout de même la balle de match à -2, mais son tir à 3-points au buzzer est trop long. Les Pelicans peuvent s’en mordre les doigts !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Brandon Ingram et la sangsue Lu Dort. L’absence de Zion Williamson est évidemment un coup dur pour les Pelicans mais elle rend aussi la vie de Brandon Ingram beaucoup plus difficile. Le Thunder aurait eu besoin du physique de Lu Dort pour défendre sur Zion Williamson. Sans lui, Lu Dort peut s’occuper du cas Ingram et il a rendu une copie impeccable lors de ce premier match. Il a donné le ton dès les premières minutes, ne le lâchant pas d’un centimètre et utilisant son physique de linebacker pour l’empêcher de faire la différence en dribble. Brandon Ingram a terminé la rencontre avec 12 points, à 5/16 aux tirs.

– La domination au rebond offensif des Pelicans. À l’image de Jonas Valanciunas (9 rebonds offensifs) et de Larry Nance Jr (4 rebonds offensifs), les Pelicans ont martyrisé le Thunder au rebond, l’un des points faibles de cette équipe d’OKC. Ils ont pris 18 rebonds offensifs et marqué 24 points sur ces secondes chances. C’est ce qu’il leur a permis de rester à hauteur du Thunder en première mi-temps malgré leur maladresse (9 tirs de plus), et de revenir en dernier quart-temps (8 rebonds offensifs). Ils n’ont malheureusement pas pu capitaliser dans les deux dernières minutes pour tuer le match, malgré 3 rebonds offensifs alors qu’ils étaient à +2.

– L’apprentissage rapide du Thunder. Plus jeune équipe de l’histoire à terminer en tête de sa conférence, le Thunder a connu un baptême du feu pour leur premier match de playoffs. Maladroit et dominés dans l’engagement en première mi-temps, ils ont su répondre au retour des vestiaires pour faire l’écart. Ils ne sont cependant pas passés loin de la correctionnelle en fin de match. Ils sont restés plus de cinq minutes sans marquer et le trio Shai Gilgeous-Alexander – Jalen Williams – Chet Holmgren a perdu 6 ballons ! Heureusement pour eux, ils se sont rattrapés en étant chacun décisif en défense et/ou en attaque pour aller chercher la victoire.