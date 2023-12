Jonas Valanciunas, le meilleur allié de Zion Williamson ?

On parle beaucoup de CJ McCollum, Brandon Ingram ou encore de Zion Williamson pour évoquer le retour en forme des Pelicans, 7e de la conférence Ouest avec un bilan largement positif (17v-12d). Mais un autre joueur conserve un rôle prépondérant dans le dispositif de Willie Green : Jonas Valanciunas.

Le pivot lituanien a d’ailleurs été productif lors de cette montée en puissance, avec plus de 16 points et 10 rebonds en moyenne par match depuis six semaines. Malgré un rôle parfois ingrat, dans l’ombre du « Big Three » de New Orleans, Jonas Valanciunas prend un réel plaisir à essayer de mettre en valeur Zion Williamson.

En bon coéquipier, « JV » tente de maximiser le potentiel de son compère de la raquette, en particulier sur le « pick & roll ». Pour lui, c’est une combinaison ultime pour faire en sorte que Zion Williamson devienne injouable.

« Je dois juste poser un bon écran, avoir un bon angle. Ensuite, il faut faire en sorte que Z puisse aller dans la peinture. Quand il arrive là, ça devient indéfendable. Donc mon boulot, c’est de poser un écran, me déplacer sur le bon angle. Si je fais ça, c’est deux points », a-t-il déclaré, ajoutant que son objectif était que le défenseur soit obligé de passer derrière l’écran. « Ils passent en dessous des écrans sur Zion, ce n’est pas un secret. Il faut avoir le bon angle, pour qu’il ait la voie libre pour driver vers le cercle ».

Les qualités de finition et de passeur de Zion mises en avant

L’arme devient fatale dans la mesure où elle libère de l’espace pour permettre à Zion Williamson de finir près du cercle en se servant de son impact physique, mais elle peut tout autant mettre en valeur le poseur d’écran, Jonas Valanciunas en l’occurrence si la défense décide de « switcher ».

« Si la défense adverse se met à switcher, le fait de poser un bon écran vous fait jouer un peu pour vous aussi. Parce que la moitié du temps, tu vas te retrouver ouvert aussi. Et il est très bon pour trouver le joueur ouvert. Celui qui va « roller » ou celui qui sera ouvert dans le corner. C’est un bon passeur », a-t-il ajouté.

Le retour de Zion Williamson a en tout cas redonné de l’ambition aux Pelicans, qui peuvent espérer se qualifier pour les playoffs sans passer par la case « play-in », où ils ont échoué la saison passée.

« Nous avançons dans la bonne direction. Nous avons encore des choses à corriger, mais je pense que nous sommes sur la bonne voie. Beaucoup de facteurs entrent en ligne de compte. Garder tout le monde en bonne santé, garder le bon état d’esprit. Mais nous sommes sur la bonne voie », a poursuivi Jonas Valanciunas, qui s’épanouit dans son rôle de lieutenant, ce qui reste le plus important. « J’aime jouer au basket. Ça peut paraître simple, mais ça apporte beaucoup de joie. Et le fait de gagner les matchs en apporte d’autant plus ».

Jonas Valanciunas Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 TOR 62 24 55.6 0.0 78.9 2.0 4.1 6.0 0.7 3.0 0.3 1.5 1.3 8.9 2013-14 TOR 81 28 53.1 0.0 76.2 2.8 6.0 8.8 0.7 3.1 0.3 1.7 0.9 11.3 2014-15 TOR 80 26 57.2 0.0 78.6 2.7 6.0 8.7 0.5 2.8 0.4 1.4 1.2 12.0 2015-16 TOR 60 26 56.5 0.0 76.1 3.1 6.1 9.1 0.7 2.6 0.4 1.4 1.3 12.8 2016-17 TOR 80 26 55.7 50.0 81.1 2.8 6.7 9.5 0.7 2.7 0.5 1.3 0.8 12.0 2017-18 TOR 77 22 56.8 40.5 80.6 2.4 6.2 8.6 1.1 2.5 0.4 1.5 0.9 12.7 2018-19 * All Teams 49 22 55.9 29.2 79.5 2.2 6.4 8.6 1.4 3.0 0.4 1.8 1.1 15.6 2018-19 * TOR 30 19 57.5 30.0 81.9 1.8 5.4 7.2 1.0 2.7 0.4 1.3 0.8 12.8 2018-19 * MEM 19 28 54.5 27.8 76.9 2.7 8.0 10.7 2.2 3.4 0.3 2.7 1.6 20.0 2019-20 MEM 70 26 58.5 35.2 74.0 3.0 8.2 11.3 1.9 2.6 0.4 1.8 1.1 14.9 2020-21 MEM 62 28 59.2 36.8 77.3 4.1 8.4 12.5 1.8 2.9 0.6 1.6 0.9 17.1 2021-22 NOP 74 30 54.4 36.1 82.0 3.1 8.3 11.4 2.6 3.3 0.6 2.4 0.8 17.8 2022-23 NOP 79 25 54.7 34.9 82.6 2.9 7.3 10.2 1.8 3.1 0.3 2.0 0.7 14.1 2023-24 NOP 30 28 57.3 36.7 80.0 2.4 7.4 9.8 2.6 3.3 0.6 1.6 1.3 14.7 Total 804 26 56.2 35.7 78.9 2.8 6.7 9.5 1.3 2.9 0.4 1.7 1.0 13.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.