Le MVP de la nuit | Le Zion rugit encore !

C’est la rançon à payer pour les superstars : quand leur équipe perd, ce sont eux qui prennent les coups. C’est le cas de Zion Williamson. Transparent en demi-finale du tournoi NBA face aux Lakers, l’ailier-fort des Pelicans a essuyé de nombreuses critiques pendant plusieurs jours, et plus particulièrement sur sa forme physique. Shaquille O’Neal et Charles Barkley ont été les premiers à lui reprocher de ne pas courir, et de manquer d’ambition dans son jeu avec seulement huit tirs pris.

La réponse de Zion ? Sa meilleure perf’ de la saison, face à la meilleure défense de la NBA : 36 points à 13 sur 17 aux tirs, et une victoire référence face aux Wolves, les leaders de la NBA. Du pur Zion, puissant et entreprenant. Une vraie boule de muscles qui a fait très mal à Rudy Gobert et Karl-Anthony Towns.

Critiqué depuis l’âge de 16 ans…

« Si ça part d’un bon sentiment avec simplement la volonté de me voir faire mieux, je les remercie », a déclaré Zion Williamson. « Mais si c’est autre chose, chacun a le droit d’avoir sa propre opinion. Je ne peux pas le contrôler. Je ne peux pas contrôler ce qu’un adulte dit. Je me concentre sur moi, mes coéquipiers, mes entraîneurs, sur les Pelicans et la ville. »

Une réponse apaisante et mature, parce que la meilleure des réponses est à donner sur le terrain. Mais aussi parce que Zion Williamson a l’habitude d’être critiqué.

« C’est comme ça depuis que j’ai 16 ans », a ajouté la star de New Orleans. « Si je veux devenir l’un des meilleurs joueurs de la ligue, et si nous ne gagnons pas un match important, il faut s’y attendre. Je suis heureux que nous ayons réagi. »

Une réaction avec des paniers en force avec de gros appuis, et un dribble et une finition maîtrisés. Idéal pour faire oublier la fessée reçue face aux Lakers, et ainsi repartir de l’avant.

Un manque de régularité qui agace

« C’était une mauvaise performance, et il n’y avait pas besoin d’être un génie pour s’en rendre compte » poursuit Zion Williamson. « Ce n’était pas une bonne performance. Du début à la fin, ils avaient mieux joué que nous. Nous avons beaucoup de potentiel. Mais nous avons aussi une grande marge de progression. Je pense que nous avons bien réagi, mais nous devons être plus constants. »

Lui le premier, puisque ce qu’on lui reproche, c’est ce manque de régularité et cette incapacité à imposer son jeu chaque soir. Comme peuvent le faire les plus grandes stars. « Je ne peux pas me relâcher et me mettre en retrait » reconnaît-il. « Je me dois d’être toujours agressif, et mes coéquipiers ont confiance en moi. »

Zion Williamson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 NOP 24 28 58.3 42.9 64.0 2.7 3.6 6.3 2.1 1.8 0.7 2.5 0.4 22.5 2020-21 NOP 61 33 61.1 29.4 69.8 2.7 4.5 7.2 3.7 2.2 0.9 2.7 0.6 27.0 2022-23 NOP 29 33 60.8 36.8 71.4 2.0 5.0 7.0 4.6 2.2 1.1 3.4 0.6 26.0 2023-24 NOP 70 32 57.0 33.3 70.2 1.7 4.1 5.8 5.0 2.3 1.1 2.8 0.7 22.9 Total 184 32 59.2 34.1 69.5 2.2 4.3 6.5 4.1 2.2 1.0 2.8 0.6 24.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.