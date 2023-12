Critiqué, Zion Williamson sort le très grand jeu pour s’offrir les Wolves !

Pour leur premier match depuis l’humiliation de la demi-finale du « In-Season Tournament », perdue dans les grandes largeurs face aux Lakers, les Pelicans recevaient les Wolves, privés de Anthony Edwards (hanche), mais qui restaient sur six victoires de rang. Et Zion Williamson a tout simplement réussi son meilleur match de la saison avec 36 points et La Nouvelle-Orléans s’évite illico une crise (121-107).

Les deux équipes se tiennent dans un mouchoir de poche en premier quart-temps, alors que Rudy Gobert doit rapidement rejoindre le banc avec deux fautes rapides. Mais Zion Williamson s’impose déjà en puissance près du cercle avec le panier plus la faute, et un peu plus tard, un rebond offensif autoritaire suivi d’un dunk à deux mains. En face, Karl-Anthony Towns lui tient la dragée haute avec 10 points et 7 rebonds en premier quart.

Gros duel dans les raquettes

Dos à dos (29-29) après le premier quart, les deux équipes continuent d’insister à l’intérieur, les uns avec Naz Reid et Karl-Anthony Towns, les autres avec Jonas Valanciunas et Zion WIlliamson. Mais les Pels parviennent tout de même à prendre l’ascendant en fin de mi-temps, avec Brandon Ingram qui frappe de loin une première fois, puis une seconde sur le buzzer, et cette fois-ci de très loin, avec la planche (59-52).

On reprend les mêmes et on recommence au retour des vestiaires : Zion Williamson se débarrasse de Rudy Gobert et Karl-Anthony Towns pour aller inscrire le panier acrobatique, plus la faute, sous le cercle. Derrière, c’est Rudy Gobert qui conclut au dunk après un caviar de Karl-Anthony Towns. Mais les Wolves commencent à décrocher, relégués à -10. Et Zion Williamson qui insiste avec un slalom spécial entre les tours jumelles de Minny jusqu’au layup.

Après un ultime échange de 3-points entre Naji Marshall et Jordan McLaughlin (du milieu du terrain !), c’est bien NOLA qui mène la danse à l’entame du dernier quart (90-86) grâce à 14 points de Williamson sur la période, et 29 en trois quart-temps.

Herb Jones part dans un « coast-to-coast » risqué mais arrive à destination, face à un repli défensif hasardeux des Wolves et CJ McCollum frappe à 3-points dans le coin pour redonner plus de 10 points d’avance aux Pels qui ne seront plus rejoints. Si Mike Conley inscrit 9 points pour limiter la casse après quatre minutes sans le moindre panier pour Minny, Williamson, Ingram et McCollum s’occupent de boucler l’affaire pour une victoire sans bavure (121-107).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’orgueil de Zion. Forcément touché par les critiques qui ne l’ont pas épargné après sa contre-performance en demi-finale face aux Lakers, Zion Williamson avait décidé cette nuit de montrer de quel bois il se chauffe. Face à une des meilleures raquettes de la Ligue cette saison, l’intérieur des Pelicans a tout simplement placé 36 points à un excellent 13/17 aux tirs pour un non moins excellent 10/12 aux lancers. On l’a retrouvé tel qu’on l’apprécie, dynamique et explosif. Même la paire Towns-Gobert n’a rien pu faire !

– Rudy Gobert effacé. Petit match de Rudy Gobert (8 points, 8 rebonds), rapidement limité par les fautes. L’intérieur français a bien du mal face à des ailiers-forts comme Zion Williamson, capable de partir à 4-5 mètres, et de l’enfoncer jusqu’au cercle. Jonas Valanciunas (14 points, 13 rebonds) a aussi beaucoup pesé, notamment en s’écartant pour laisser le champ libre à son coéquipier.

– Un « cinq mineur » pour Minny. 54 à 53. Pour un petit point seulement, le cinq de départ de Minnesota a réussi à faire mieux que ses seconds couteaux. Mais que ce soit Nickeil Alexander-Walker (7 points à 2/7), Troy Brown Jr (5 points à 2/9) ou Rudy Gobert (8 points, 8 rebonds), les titulaires ont clairement manqué leur match pour tenir face au trident de NOLA. À l’inverse, le banc des Wolves a été très bon, mais en vain, avec notamment Reid, McDaniels et Milton à 12 points ou plus.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.