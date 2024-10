Hans Zimmer compose pour les Clippers

Avec les départs de Paul George et Russell Westbrook mais aussi la blessure de Kawhi Leonard, les attentes sportives ont logiquement baissé autour des Clippers, qui pourraient vivre une saison compliquée…

Ce n’est sans doute pas ce que Steve Ballmer imaginait, pour l’arrivée de la franchise dans son Intuit Dome.

Car le propriétaire a mis les petits plats dans les grands pour que cette nouvelle salle représente l’expérience ultime pour les fans de NBA. Et l’ancien PDG de Microsoft ne lésine pas sur les moyens, le club ayant notamment annoncé qu’un nouveau thème musical pour la franchise serait dévoilé le 23 octobre, face aux Suns.

Pour le premier match « officiel » des Clippers dans leur nouvelle maison, les Clippers n’ont d’ailleurs pas fait appel à n’importe qui puisque c’est carrément Hans Zimmer qui a été chargé de créer ce nouvel hymne !

Célèbre compositeur de musiques de film, ce dernier a été récompensé par deux Oscars, pour Le Roi lion (1994) et Dune (2021), étant nommé pour dix autres films (Rain Man, La Femme du pasteur, Pour le pire et pour le meilleur, Le Prince d’Égypte, La Ligne rouge, Gladiator, Sherlock Holmes, Inception, Interstellar et Dunkerque).