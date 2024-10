Kawhi Leonard ne sera pas prêt pour le début de la saison…

Sans surprise, à moins d’une semaine du début de la saison régulière, ESPN annonce que Kawhi Leonard ne sera pas prêt pour la reprise, et qu’il sera absent « pour une durée indéterminée » en attendant de soigner son genou !

L’information ne surprendra personne alors que « The Klaw » n’a pu disputer aucun match de la présaison et que les Clippers ont expliqué qu’il ne pouvait même pas participer aux exercices avec ses coéquipiers…

« Il n’a pas participé à ce qu’on fait au quotidien », a expliqué l’assistant Brian Shaw après l’entraînement de mercredi. « La ligne de conduite officielle, c’était d’être patient avec lui, donc il fait tout ce qu’il peut pour rééduquer et renforcer son genou avec l’aide de notre équipe médicale. Et on fait avec les gars disponibles. »

James Harden, seul maître à bord

Comme toujours avec Kawhi Leonard, le flou règne sur le diagnostic et la gravité exacte du problème. On sait juste que le souci vient toujours de l’inflammation de son genou droit, qui avait plombé la fin de sa dernière campagne, qui l’a empêché de participer aux Jeux olympiques avec Team USA, et qui n’a donc toujours pas été réglée.

Voilà donc près de sept mois que l’ailier de 33 ans traîne ce boulet. Le président du club, Lawrence Frank, a expliqué que plusieurs traitements avaient été testés pour tenter de contrôler l’inflammation depuis la fin de la dernière saison. Des traitements qui ont pas mal soulagé le basketteur, sans toutefois lui permettre d’être totalement libéré du problème, et donc de se lancer dans le marathon de la saison régulière.

Paul George et Russell Westbrook partis, Kawhi Leonard sur la touche jusqu’à nouvel ordre, c’est désormais James Harden qui a les commandes du jeu aux Clippers. Et peut-être pour un bon bout de temps.

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SAN 64 24 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SAN 58 31 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SAN 66 29 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SAN 64 32 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SAN 72 33 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.9 2.6 1.9 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SAN 74 33 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.7 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SAN 9 23 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.5 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32 47.0 37.8 88.6 1.0 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.9 2022-23 LAC 52 34 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 LAC 68 34 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 Total 696 32 49.9 39.1 86.2 1.2 5.2 6.4 3.1 1.7 1.7 1.6 0.7 20.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.