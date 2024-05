JJ Redick ciblé par les Pistons pour le poste de président ?

Après la pire saison de leur histoire (14 victoires pour 68 défaites), les Pistons ont des décisions à prendre cet été pour rebondir la saison prochaine. La première, déjà annoncée, est celle de recruter un président. Un poste vacant depuis 2018.

Marc Stein livre les premières pistes à suivre. Tim Connelly, qui pourrait partir des Wolves avec l’imbroglio autour du rachat de la franchise, serait évidemment ciblé. Depuis une décennie, le dirigeant a fait un remarquable travail à Denver entre 2013 et 2022, puis à Minnesota depuis deux ans. Il serait une excellente pioche pour les Pistons.

Sur le banc ou dans les bureaux ?

Mais notre confrère ajoute deux autres noms. Dennis Lindsey déjà. Actuellement consultant pour les Mavericks, ce Texan s’est fait connaître comme assistant GM aux Spurs et surtout dans le rôle du GM du Jazz entre 2012 et 2019. C’est lui qui a recruté Quin Snyder, Rudy Gobert et Donovan Mitchell.

Ensuite, et c’est le nom le plus surprenant : JJ Redick. Le consultant d’ESPN est déjà dans le viseur des Hornets, qui vont eux le rencontrer pour un poste de coach. Là, il serait « un nom à surveiller » d’après Marc Stein, à condition que l’ancien shooteur soit intéressé par un poste dans les bureaux et non pas sur le banc.

Ultime information à ajouter : Arn Tellem, le vice-président des Pistons, est l’ancien agent de JJ Redick et il serait très fan des analyses de celui qui partage un podcast avec LeBron James.