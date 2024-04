Et si le président des Wolves claquait la porte…

Et si la vente avortée des Wolves avait bien plus de répercussions qu’une bataille juridique ? Selon Shams Charania, le rachat raté par Alex Rodriguez et Marc Lore pourrait aussi avoir un impact direct sur l’architecte de l’effectif, Tim Connelly. Le président de la franchise avait rejoint Minnesota en étant notamment séduit par le projet du tandem des actionnaires minoritaires de la franchise. Et il pourrait désormais la quitter puisque notre confrère assure que Tim Connelly dispose d’une clause de sortie de son bail à la fin de la saison.

Pour les Wolves, un départ de Tim Connelly serait une perte importante, seulement deux ans après son arrivée. Le dirigeant est à l’origine de la fondation de l’effectif actuel, avec les arrivées de Rudy Gobert ou de Mike Conley et la signature de Kyle Anderson. « Marc Lore et Alex Rodriguez l’avaient identifié et l’avaient ciblé » rappelle Shams Charania. « C’était leur projet de l’amener à Minnesota en 2022. […] Glen Taylor était celui qui avait le dernier mot pour signer, mais c’était réellement l’ambition de Rodriguez et Lore d’amener un dirigeant de ce calibre. Et ils lui ont laissé le champ libre pour transformer la culture que l’on observe aujourd’hui. »

Arrivé dans une franchise à la lutte pour accrocher le play-in, Tim Connelly a grandement contribué à en faire un des leaders de la conférence Ouest cette saison. Il avait été auparavant l’architecte de l’effectif des Nuggets champion la saison passée, en plaçant Nikola Jokic au centre du projet de Denver et en l’entourant des bons Lieutenants, comme Aaron Gordon, arrivé dans un échange avec le Magic.