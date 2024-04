Les Wolves en pleine digestion

Battus par les Nuggets, les Wolves ont probablement dit adieu à la première place de la conférence Ouest. La donne était simple chez le champion en titre. Mais dominés dans le quatrième quart-temps, les joueurs de Chris Finch ont vu leur objectif prendre du plomb dans l’aile.

« On savait que ce match allait être déterminant » a admis Anthony Edwards, très discret en fin de match. « En gagnant, nous savions que nous allions être possiblement numéros un. En perdant, nous savions qu’ils allaient probablement l’être. Nous y tenions mais désormais, avec la défaite, on ne peut plus rien y faire. »

Désormais en ballotage défavorable

Les Wolves ne sont pas encore officiellement hors course et pourraient repasser devant. Mais ils n’ont plus leur destin entre leurs mains. Pour reprendre la main, ils doivent gagner un match de plus que Denver d’ici la fin de saison, alors que la franchise des Rocheuses affronte deux des cancres de l’Ouest, Memphis et San Antonio.

Ils devront aussi sans doute gagner un match de plus qu’Oklahoma City, car en cas d’égalité à trois, c’est le Thunder qui a l’avantage grâce à ses trois victoires face aux Nuggets !

« J’aimerais que l’on soit tête de série numéro un, je ne vais pas mentir » concédait Mike Conley, alors que les Wolves finissent en recevant les Hawks et les Suns. « Mais comme je l’ai aussi dit, peu importe la position à laquelle vous allez finir, vous allez devoir affronter des morts de faim au premier tour. Nous voulions juste jouer notre meilleur basket et c’était un bon test pour nous ce soir, avec le niveau d’un match de playoffs. »

Plusieurs joueurs de Minnesota, comme Mike Conley et Rudy Gobert ,ont notamment mis en avant la fatigue comme un des facteurs ayant pesé dans leur deuxième période trop moyenne. « Mais on doit faire avec, il y aura aussi de la fatigue en playoffs » a estimé le pivot français, balayant l’idée d’une excuse. « On va devoir trouver cela loin au fond de nous. Chacun va devoir le faire, et faire ce qu’il faut pour que l’équipe gagne. »

Terminer troisième, un avantage de préparation ?

Après la déception, les Wolves veulent passer à la suite, quitte à utiliser un peu de méthode Coué. Si terminer premier offre l’avantage du terrain jusqu’en finale de conférence, le Tribune Star rapporte qu’un des joueurs de Minnesota a expliqué que terminer troisième offrait aussi un avantage précieux : celui de connaître son adversaire au premier tour sans avoir à attendre la fin du « play-in ». Et ainsi se doter de davantage de temps de préparation pour la première bataille des phases finales.

À quatre jours de la fin de la saison régulière, c’est le Thunder qui bénéficie pour le moment de cet atout, et d’un affrontement théorique face aux Pelicans. Les Suns sont également en lice pour la sixième place, laissant le suspense encore totalement ouvert des deux côtés, dans cette affiche entre le 3e et le 6e…