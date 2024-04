Les Nuggets d’un immense Nikola Jokic remportent une grosse partie d’échecs face aux Wolves

Le champion en titre a parlé ! Pour ce choc absolu au sommet de la conférence Ouest, les Nuggets se sont appuyés sur leurs principaux atouts pour l’emporter face aux Wolves (116-107) : leur expérience, leur salle et bien sûr leur inévitable maître à jouer, Nikola Jokic. Embarqué dans la course au titre de MVP avec Shai Gilgeous-Alexander et Luka Doncic, le Serbe a lui aussi marqué son territoire avec l’une de ses meilleures performances offensives de l’année. Qui plus est face au favori pour le titre de meilleur défenseur de l’année, Rudy Gobert.

Ce choc entre les deux formations (toutes les deux en « back-to-back »), et ces deux hommes, a tenu ses promesses. Il a fallu attendre le dernier quart-temps pour voir les choses se décanter. Avant cela, Anthony Edwards, Mike Conley et les autres n’ont montré aucun signe de fébrilité pour joueur les yeux dans les yeux des locaux. Si bien qu’à la pause, sur la base d’un 10-0 infligé au milieu du second quart-temps, les visiteurs viraient en tête (49-52).

Les Nuggets, maîtres du tempo

Un très court retard pour les Nuggets qui voyaient Jamal Murray monter en température juste après le passage au vestiaire, en soutien d’un Nikola Jokic clairement décidé à attaquer le pivot d’en face. La bataille physique entre entre eux prenait une autre dimension en fin de troisième quart-temps. Et le Serbe, qui a peu utilisé le tir à 3-points pour faire sortir le Français, en profitait pour redonner l’avantage à son équipe (83-80).

Dans les minutes suivantes, Denver s’est offert une deuxième possession d’avance, puis une troisième. Le jeu s’étant ralenti, Edwards et les Wolves n’avaient plus de possibilité de dérouler en transition, comme plus tôt dans le match (cf : voir la passe dans le dos de Jaden McDaniels pour Rudy Gobert). Et sur ce jeu placé en demi-terrain, un bon aperçu de ce qui attend les deux équipes d’ici quelques jours, les Nuggets ont été les meilleurs.

La bonne relation sur le « pick-and-roll » entre Jokic et Murray faisait trop de dégâts et Denver s’offrait plus de dix points d’avance à quatre minutes de la fin (104-92). Les Wolves n’avaient plus de jeu pour revenir.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un « dunkorama » final. Mike Malone a décidé de finir la rencontre avec Christian Braun et Peyton Watson, plutôt qu’Aaron Gordon et Kentavious Caldwell-Pope. Les dernières minutes ont permis de comprendre pourquoi, tant les deux hommes ont brillé par leurs qualités athlétiques. Le premier s’est permis d’aller dunker main gauche en transition sur Gobert, avant d’enchaîner avec la finition d’un alley-oop pour enterrer les Wolves à trois minutes de la fin (108-94). Le second l’a imité en signant son… 6e contre de la soirée, sur une tentative lointaine de Naz Reid, avant de s’envoler lui aussi vers le cercle. C’était show time à Denver dans le final.

– Surprenante maladresse aux lancers-francs. Brillantissime d’adresse dans le jeu, le Joker a laissé filer cinq lancers sur la ligne de réparation. Ce qui a plombé le niveau d’adresse de son équipe dans ce registre, avec seulement 57% de réussite. Mais les Wolves n’ont pas fait mieux en raison du 2/8 en cumulé de la paire Rudy Gobert – Naz Reid.

– Grosse option pour la première place. Les Nuggets de Jokic, qui relativisait la portée de ce match en amont, sont désormais seuls en tête à l’Ouest avec 56 victoires pour 24 défaites, soit une victoire de plus que leurs deux poursuivants, les Wolves et le Thunder (55v-25d). Et le moins que l’on puisse écrire, c’est que les Nuggets ont bien leur destin en main en terminant leur saison sur le parquet des Spurs, puis des Grizzlies. Sans accident attendu, cette première place leur tend les bras.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.