« Faire confiance à Rudy Gobert », la clé de la réussite des Wolves

La nuit dernière, les Timberwolves ont écrasé les Raptors pour enregistrer leur plus large victoire cette saison, avec 48 points d’écart. Même s’il n’a joué que 27 minutes, Rudy Gobert en a profité pour signer un 5e double-double de suite avec 11 points et 15 rebonds. Comme d’habitude, le Français n’a pas eu besoin de beaucoup de munitions, mais son utilisation grandissante dans l’attaque des Wolves est l’une des clés de la réussite de la franchise.

Au-delà des statistiques en hausse, (13.8 points, 12.9 rebonds et 2.1 contres par match), c’est le fait que ses coéquipiers n’hésitent plus à le servir en début de possession, ou à le laisser jouer son défenseur qui maruqe. Bien sûr, Rudy Gobert n’a pas les qualités d’un Nikola Jokic ou d’un Joel Embiid, mais cette confiance nourrit le collectif et le Français a prouvé qu’il pouvait ressortir proprement le ballon, ou aller chercher des fautes.

« Je pense que faire confiance à Rudy, c’est le plus important », explique Anthony Edwards à propos de la très bonne saison des Wolves. « Nous faisons tous confiance à Rudy, qu’il s’agisse de moi, Nickeil, Mike, SloMo, Jaden, Naz, KAT… Nous avons confiance pour le trouver dans la poche (sur le pick-and-roll). Nous sommes sûrs que, lorsqu’on annonce un « post-up », qil va attraper la balle, faire son move, ou faire la passe supplémentaire. Nous avons confiance en lui sur la ligne des lancers. Ce sont des petites choses comme ça. C’est un long processus et on sait qu’il va tout donner donc lui faire confiance tout au long du match, c’est la clé. »

Rudy Gobert réclamait qu’on lui fasse confiance

Un journaliste demande alors à Anthony Edwards s’il y a eu un déclic pour parvenir à cette confiance. On se souvient que les deux avaient beaucoup discuté pour s’améliorer sur le pick-and-roll.

« C’est lorsqu’il s’est approché pour dire : ‘Fais-moi confiance, sers moi près du cercle, fais-moi confiance, je te trouverai’. Je lui ai dit lors d’un match que je n’allais pas lui donner tout de suite. Et il m’a dit : ‘Fais-moi confiance, je te trouverai’. Je l’ai servi et il m’a redonné la balle, on s’est compris. Et puis, il y a cette fois, face à Denver il y a quelques matchs. Je sors de l’écran et il est ouvert, et j’ai lancé un move sur mon défenseur, puis je l’ai envoyé au alley-oop. On s’est chambré l’un l’autre, et je lui ai dit : ‘Mec, je t’ai trouvé ! Fais-moi confiance !’. C’est comme mon frère. On se parle tout le temps. Il m’envoie des textos, on s’envoie des textos tout le temps. Je pense que tout le monde lui fait confiance à 100% à ce stade. Il fait le bon choix à chaque fois. »

Non content de peser davantage en attaque et de voir ses coéquipiers croire en lui, le pivot des Bleus est surtout redevenu le défenseur dominant qu’il était. Les Wolves possèdent l’une des meilleures défenses du pays, et il est le favori pour décrocher un 4e trophée de meilleur défenseur de l’année.

Une belle revanche après sa première campagne compliquée, et critiquée, dans le Minnesota.

Rudy Gobert Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 UTH 45 10 48.6 0.0 49.2 1.1 2.3 3.4 0.2 1.3 0.2 0.7 0.9 2.3 2014-15 UTH 82 26 60.4 0.0 62.3 3.2 6.2 9.5 1.3 2.1 0.8 1.4 2.3 8.4 2015-16 UTH 61 32 55.9 0.0 56.9 3.4 7.5 11.0 1.5 2.7 0.7 1.9 2.2 9.1 2016-17 UTH 81 34 66.1 0.0 65.3 3.9 8.9 12.8 1.2 3.0 0.6 1.8 2.6 14.0 2017-18 UTH 56 32 62.2 0.0 68.2 3.0 7.8 10.7 1.4 2.7 0.8 1.9 2.3 13.5 2018-19 UTH 81 32 66.9 0.0 63.6 3.8 9.0 12.9 2.0 2.9 0.8 1.6 2.3 15.9 2019-20 UTH 68 34 69.3 0.0 63.0 3.4 10.1 13.5 1.5 3.2 0.8 1.9 2.0 15.1 2020-21 UTH 71 31 67.5 0.0 62.3 3.4 10.1 13.5 1.3 2.3 0.6 1.7 2.7 14.3 2021-22 UTH 66 32 71.3 0.0 69.0 3.7 11.0 14.7 1.1 2.7 0.7 1.8 2.1 15.6 2022-23 MIN 70 31 65.9 0.0 64.4 3.3 8.3 11.6 1.2 3.0 0.8 1.7 1.4 13.4 2023-24 MIN 69 34 65.6 0.0 63.6 3.7 9.2 12.9 1.3 3.1 0.6 1.5 2.1 13.8 Total 750 30 65.4 0.0 63.9 3.3 8.4 11.8 1.3 2.7 0.7 1.7 2.1 12.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.