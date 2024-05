JJ Redick, coach des Lakers ? Udonis Haslem anticipe une situation complexe

Depuis quelques jours, les Lakers ont entamé les entretiens pour trouver le remplaçant de Darvin Ham, et pour l’instant, leur « short list » ne comprend que des assistants en poste, comme Sam Cassell, David Adelman ou encore Micah Nori. Dans cette liste, on trouve également Chris Quinn (40 ans), bras droit d’Erik Spoelstra au Heat depuis dix ans, et Udonis Haslem pense qu’il a une vraie chance de décrocher le poste.

« Chris Quinn est mon gars ! Il a entretenu des relations avec LeBron James et l’a entraîné à Miami avant que celui-ci ne rejoigne les Lakers, et je sais donc que LeBron le respecte. Maintenant, est-il un vrai, ‘vrai’ candidat ? » demande Udonis Haslem sur le plateau d’ESPN. « Qui sait… Parce qu’on sait comment cela se passe : on balance des noms quand on sait qui on va choisir… Et Chris Quinn a vraiment une chance de coller à cette situation… Il a cette culture du Heat, et ça peut coller à ce qu’ils font maintenant et de ce que LeBron aime faire. Chris pourrait avoir l’opportunité d’aller là-bas, d’avoir le respect de LeBron James et d’avoir le respect du vestiaire. »

Que va dire le vestiaire des Lakers ?

Et que pense-t-il de la candidature de JJ Redick ? Il n’a aucune expérience comme assistant ou coach, et surtout il est très proche de LeBron James puisqu’ils animent ensemble un podcast.

« Je me lance, et je vais le dire : si c’est JJ, il y aura un vestiaire sceptique. On aura des gars qui se diront : ‘Est-ce que le coach ira faire un podcast avec LeBron ?’ Vous allez avoir un vestiaire cynique avec des gars qui vont regarder de travers tout ce que JJ dit, parce qu’ils vont se demander si c’est le message de JJ ou celui de LeBron. »