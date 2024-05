Dans le Game 1, Luka Doncic avait pris le contrôle du dernier quart-temps, y inscrivant 15 de ses 33 points pour permettre aux Mavericks de reprendre l’avantage du terrain face aux Wolves. Dans le Game 2, il a laissé Kyrie Irving gérer le scoring dans l’ultime période, se contentant d’inscrire un seul panier. Mais quel panier !

Alors qu’Anthony Edwards a perdu le ballon, Dallas a 12 secondes pour égaliser ou passer devant (106-108).

« Une fois qu’on a donné la balle à Luka, on voulait lui donner de l’espace et le laisser faire ce qu’il voulait » décrit Jason Kidd. « Alors qu’il a attaqué encore et encore la raquette, Rudy (Gobert) devait respecter ça. »

Car après un écran de Dereck Lively II, les Wolves et Jaden McDaniels ont laissé Rudy Gobert en isolation face à Luka Doncic. Dans ce duel très loin du cercle, le pivot n’a pas pu empêcher le « stepback » de son adversaire.

« L’action, c’était de donner la balle à Luka et de laisser Luka faire ce qu’il sait faire dans ces moments. On a parlé de prendre un 2-points, parce qu’on n’était mené que de deux points. Mais quand il a commencé à faire danser Rudy Gobert, on pouvait voir que le « stepback » arrivait. Et le reste appartient à l’histoire » poursuit le coach.

Luka Doncic, qui n’avait pas aimé une faute de Rudy Gobert dans le deuxième quart-temps, pouvait exulter en direction du Français. Alors que tout le monde pensait qu’il avait hurlé que le Français ne pouvait pas défendre sur lui, le leader texan s’est amusé en expliquant ne pas avoir dit ça : « Je parlais en slovène… » souriait-il.

Pour le quadruple DPOY, le « trashtalking » de Luka Doncic est habituel et n’a pas vraiment d’importance.

« On a switché sur le pick-and-roll et je me suis retrouvé sur lui en isolation. Il a inscrit un énorme tir. J’ai laissé mon équipe tomber sur cette dernière action … Ils m’ont fait confiance pour faire un stop et il a marqué un panier, à 3-points en plus. Ce qu’il fait très bien. C’est de ma responsabilité. Je dois être meilleur dans ces situations. »

Sur TNT, Draymond Green et compagnie se régalaient de la séquence, alors que Luka Doncic concluait : « Il (Rudy Gobert) est grand et il ne peut pas trop bouger. Je ne vais pas vite, mais je peux aller plus vite que lui. »