Tyrese Haliburton : « J’ai tout foutu en l’air »

La suite de la série donnera les réponses concernant l’impact de ce Game 1 à Boston, mais la déception était énorme côté Indiana après ce revers. Tyrese Haliburton et ses coéquipiers avaient le match en main, avant de multiplier les erreurs fatales, laissant ainsi une chance à Jaylen Brown d’égaliser.

Rick Carlisle a rapidement pris la responsabilité de cette défaite, expliquant qu’elle est « entièrement pour moi », pour ne pas avoir pris un temps-mort dans les dernières secondes.

Il est désormais rejoint, au lendemain du match dans le Massachusetts, par son meneur de jeu. « C’est un des premiers matches de playoffs où j’ai vraiment cette sensation : j’ai tout foutu en l’air. C’est ma faute », assure-t-il ainsi à l’Indy Star.

« Voir les choses telles qu’elles le sont et ne pas noircir le tableau »

Mais la réalité d’un match n’est pas celle du suivant, donc avant le Game 2, il s’agit surtout d’oublier cette défaite, d’avaler la déception et d’espérer prendre cette deuxième manche.

« Il y a la séance vidéo. Et il ne faut pas s’emballer, dans un sens comme dans un autre. C’est le plus important pour moi. Dans une série, on fait des bons et des mauvais matches. Dans ces playoffs, j’ai fait des très bons matches et parmi les pires de ma saison », concède-t-il. « Il faut le comprendre : victoire ou défaite, bon ou mauvais match, il y a toujours une leçon à retenir. Ce sont mes premiers playoffs et j’apprends beaucoup. Mardi, oui, c’était chiant à vivre. Mais c’est bon, c’est une bonne leçon. »

Surtout qu’on peut aussi voir le verre à moitié plein. Les Pacers étaient à deux doigts de l’emporter face aux Celtics. Certes il y a eu des erreurs, mais Indiana avait le match en main. « On a observé nos problèmes. Beaucoup des ajustements à faire ne sont pas compliqués. C’est simplement du spacing, de la lecture de jeu. Et les choses qu’on a bien faites, il faut continuer de les faire correctement », analyse Rick Carlisle.

« Il y a des hauts et des bas en playoffs quand on arrive en finale de conférence », continue le coach. « Il faut réguler tout ça. Il faut voir les choses telles qu’elles le sont et ne pas noircir le tableau. On doit mieux faire certaines choses. C’est tout. »