Les Pacers trahis par leurs maladresses dans les derniers instants

Il n’avait qu’à remonter le terrain pour gagner de précieuses secondes au chrono. Jayson Tatum venait de manquer le tir de l’égalisation, ses Pacers menaient de trois points (114-117) avec une trentaine de secondes à jouer.

Là, sans aucune pression apparente, si ce n’est que Jrue Holiday se rapprochait de lui, Tyrese Haliburton… s’est dribblé sur le genou. Aaron Nesmith a bien tenté de rattraper la bévue de son coéquipier en plongeant au sol. En vain, ballon perdu des Pacers, cadeau aux Celtics.

« Je ne sais pas ce qu’il s’est passé. C’est frustrant parce que ce n’est pas quelque chose qui m’arrive normalement. Mais personne ne m’a forcé, j’ai juste dribblé sur mon pied », n’en revient pas le meneur des Pacers.

Pas de temps-mort pris

Son erreur n’a pas eu de conséquence directe, car les locaux n’ont pas réussi à marquer près du cercle sur la possession suivante. Avec 10 secondes à jouer, le score n’avait pas évolué et Jayson Tatum devait commettre une faute volontaire sur le même Haliburton. N’étant pas dans le bonus, les Pacers ont dû remettre en jeu.

Sauf que Rick Carlisle s’en veut de ne pas avoir pris de temps-mort à cet instant. « Cette défaite est totalement pour moi. On aurait dû prendre le temps-mort, faire avancer le ballon, trouver un moyen de rentrer un ou deux lancers-francs et de mettre fin au match. Mais cela ne s’est pas produit, et on a commis d’autres erreurs ».

Emporté dans son élan et sous la pression de Jaylen Brown, Pascal Siakam n’a pas été en mesure de réceptionner le cuir sur la remise en jeu en question. Nouveau ballon perdu des Pacers. Nouveau cadeau pour les locaux qui trouveront, depuis la ligne de fond, Jaylen Brown dans le corner pour l’égalisation.

Pas de faute sur Jaylen Brown

Là encore, ce n’était pas dans les plans des Pacers. Rick Carlisle le confirme : l’idée était de commettre une faute volontaire pour éviter ce genre de déclenchement à 3-points.

« Mais (Brown) a attrapé le ballon et s’est retrouvé face à lui, alors Pascal a décidé de s’écarter, ce qui était… Je comprends. C’est probablement la bonne décision, tu ne veux pas concéder une action à quatre points. Écoutez, beaucoup de choses devaient mal se passer pour nous et bien se passer pour eux. C’est ce qui s’est passé. On doit en prendre conscience », poursuit ainsi le technicien d’Indianapolis.

« C’était juste une question de jugement. J’ai eu l’impression qu’il était en mouvement, qu’il avait fait sa feinte de tir. Je ne voulais pas commettre de faute à ce moment-là. C’était un tir difficile, j’étais devant lui. J’aurais peut-être pu mieux le contester, mais c’était une action compliquée », reconnaît le Camerounais.

21 ballons perdus en tout

Les malheurs des Pacers ont continué en prolongation. Avec une minute à jouer dans la période supplémentaire, Tyrese Haliburton a perdu un nouveau ballon, sous la pression cette fois de Jrue Holiday. C’était seulement son 3e « turnover » de la soirée, mais celui-ci arrivait encore à un moment critique.

Sur l’ensemble de la partie, les visiteurs ont perdu 21 ballons, sept de plus que leurs adversaires, dans une rencontre où les deux équipes ont manqué de maîtrise. « J’ai eu l’impression qu’il y avait plus d’erreurs de notre part qu’eux nous poussant à l’erreur », juge le meneur, là où son pivot Myles Turner considère que les Pacers ont montré leur « âge : en étant une équipe jeune dans un match aux enjeux si importants, on a commis des erreurs, beaucoup de pertes de balle qui ne sont pas caractéristiques. »

Tyrese Haliburton ne veut toutefois pas que leur coach prenne la responsabilité de ces erreurs : « Ce n’est pas de sa faute. Comme joueurs, on doit mieux faire. J’ai perdu deux ballons qui nous ont coûté le match. Je comprends qu’il nous protège, qu’il me protège aussi, mais j’en prends davantage la responsabilité que lui. »