Rick Carlisle s’en veut tellement

Pourquoi les Pacers n’ont-ils pas fait faute sur Jaylen Brown avant qu’il ne prenne son tir à 3-points dans les dernières secondes du 4e quart-temps ? Pour Rick Carlisle, c’était tout simplement trop dangereux. Il avait bel et bien demandé à ses joueurs de faire faute, mais… Pascal Siakam n’a pas eu le temps, et à la place, il va mettre ses mains dans le dos pour éviter de faire faute sur le tir.

« Brown a pris la balle et il s’est retrouvé face à lui, et Pascal a préféré ne pas le toucher » explique le coach des Pacers. « J’ai conscience que c’était sans doute la bonne décision à prendre. On ne peut pas prendre le risque de se retrouver avec une action à 4-points ».

En revanche, Rick Carlisle s’en veut vraiment sur l’action qui précède ce shoot de Jaylen Brown.

Après la faute de Jayson Tatum, les Pacers ont ainsi choisi de jouer la remise en jeu dans leur camp, au lieu de prendre un temps-mort. Il restait alors dix secondes à jouer. Et Andrew Nembhard va rater sa passe pour Pascal Siakam sur la remise en jeu, bien pressé par Jaylen Brown, pour redonner la balle aux Celtics.

Tyrese Haliburton dédouane son coach

« Cette défaite est entièrement pour moi » lâche Rick Carlisle. « Avec dix secondes à jouer dans le temps réglementaire, nous aurions simplement dû prendre un temps-mort. On aurait avancé dans leur camp, et trouvé un moyen de mettre la balle en jeu, et de mettre un ou deux lancers-francs pour finir le match. »

Une analyse que ne partage pas Tyrese Haliburton. « Ce n’est pas à cause de lui… Je perds deux ballons qui, selon moi, nous coûtent le match. J’ai conscience qu’il cherche à nous protéger, mais c’est davantage de ma faute que de la sienne. »