Les Rockets font craquer les Suns

Les Rockets ont quasiment dit adieu au « play-in » et donc aux playoffs, mais ça ne les empêchera pas de jouer les trouble-fêtes jusqu’au bout. La preuve avec cette victoire surprise à Phoenix, dans une rencontre qu’ils auront dominée de bout en bout. Une vraie revanche après le succès de ces mêmes Suns, jeudi, face à ces mêmes Rockets.

Tout s’est joué dès le premier quart-temps avec des coéquipiers de Kevin Durant pris à la gorge par l’enthousiasme de Jalen Green (34 points) et Alperen Sengun (21 points, 10 rebonds). L’entrée d’Amen Thompson apporte encore plus de dynamisme, et les Rockets passent un 16-0 en trois minutes pour prendre 20 points d’avance (35-15) dès le premier quart-temps !

Fred VanVleet, patron du dernier quart-temps

Résultat : les Suns vont courir après le score pendant toute la rencontre. Ils vont perdre, en cours de route, Bradley Beal (expulsé), Jusuf Nurkic (blessé au cou) et enfin Devin Booker (entorse à la cheville). Grâce à Josh Okogie, ils seront tout proches du hold-up puisqu’ils reviendront à un point (99-98) à sept minutes de la fin. Mais les Rockets, pour une fois, feront preuve de sang-froid, et c’est Fred VanVleet (24 points, 11 passes) qui va faire la différence. D’abord à 3-points, puis en envoyant Jalen Green au dunk et en servant Alperen Sengun près du cercle, et Dillon Brooks de loin (109-102).

Les Rockets signent ainsi un 14-4 au meilleur moment pour s’imposer 118-109 à Phoenix. C’est leur première victoire en 10 matches à l’extérieur.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Devin Booker sort sur blessure. Sale soirée pour les Suns qui ont perdu trois titulaires dans la même soirée, dont deux sur blessures. C’est d’abord Jusuf Nurkic qui loupe toute la deuxième mi-temps après avoir reçu un coup au visage de Josh Okogie. Le staff des Suns évoque un problème au cou. Puis, en toute fin de match, c’est Devin Booker qui se tord la cheville en marchant sur le pied de Royce O’Neale.

– Bradley Beal expulsé. Non content de livrer l’un de ses meilleurs matches de la saison, Jalen Green a provoqué la sortie de Bradley Beal. De retour sur les parquets, l’ancien arrière des Wizards a écopé de deux fautes techniques, synonymes d’expulsion. Les deux dans le 3e quart-temps, après une grosse séance de « trash talking » avec Jalen Green où il craque en lui collant son avant-bras au visage. Clairement, c’est de la frustration puisqu’il s’est fait dominer toute la soirée par le jeune arrière de Houston.

– Amar’e Stoudemire honoré. À la mi-temps de la rencontre, Amar’e Stoudemire est devenu le 12e joueur de l’histoire de la franchise à faire son entrée au « Ring Of Honor« . En présence de sa famille et d’anciens coéquipiers comme Steve Nash, le « Stoud » a vu son numéro 32 venir se placer au plafond de la salle entre le numéro 31 de Shawn Marion et le numéro 33 d’Alvan Adams.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.