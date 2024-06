Un nouveau parquet et de nouvelles bannières pour les Suns

Les Suns ont officiellement dévoilé leur nouveau parquet pour 2023-2024. On peut ainsi noter quelques modifications comme la ligne de fond en noir qui se poursuit sur la longueur dans un dégradé de violet. Le fameux « Sunburst », logo emblématique de la franchise, sera toujours présent sur le rond central. Il sera aussi sur les maillots de la saison prochaine afin de symboliser ce lien entre les générations passées et ce bel avenir qui se dessine avec le trio Beal-Booker-Durant en tête de gondole.

« Le sunburst est un design emblématique qui est l’un des plus populaires parmi les fans des Suns. Il représente certains des moments les plus marquants de l’histoire de notre équipe. Ces nouveaux uniformes mélangent parfaitement la nostalgie du passé et l’excitation de l’avenir, alors que nous entamons la prochaine grande ère des Suns », a déclaré Josh Bartelstein, PDG des Suns, dans un communiqué de presse.

Les légendes des Phoenix Suns au plafond

Toujours dans le même esprit de maintenir cette relation forte avec son histoire, la franchise des Suns va rendre hommage au « Ring of honor », ce club qui recense les 15 joueurs les plus emblématiques de son histoire : Alvan Adams, Charles Barkley, Tom Chambers, Jerry Colangelo, Walter Davis, Cotton Fitzsimmons, Connie Hawkins, Kevin Johnson, John MacLeod, Dan Majerle, Al McCoy, Steve Nash, Joe Proski, Dick Van Arsdale et Paul Westphal.

Des peintures murales à leurs effigies et des bannières permanentes à leurs noms seront ainsi inaugurées lors du premier match de la saison régulière au Footprint center. Ce sera le 28 octobre, à la mi-temps de la rencontre face à Utah. A cette occasion, Amar’e Stoudemire et Shawn Marion seront justement intronisés dans cet officieux Hall Of Fame local.