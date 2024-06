Les maillots d’Amar’e Stoudemire et Shawn Marion retirés le 28 octobre

S’ils n’ont jamais été plus loin que deux apparitions en finales de conférence, en 2005 et 2006, Shawn Marion et Amar’e Stoudemire ont marqué l’histoire de la franchise de Phoenix. C’est donc en toute logique que Mat Ishbia, le nouveau propriétaire des Suns et du Mercury, tient à leur rendre hommage avec le retrait de leurs maillots, les #31 et #32.

Le 28 octobre, pour les débuts à domicile des Suns face au Jazz, leurs maillots iront rejoindre celui de Steve Nash, le chef d’orchestre du « Run and Gun » sous la coupe de Mike D’Antoni. Ces trois-là jouaient l’un des plus beaux baskets des années 2000. Mais leur défense n’était hélas pas au même niveau…

“Shawn et Amar’e sont deux des meilleurs joueurs à avoir porté le maillot des Phoenix Suns” écrit Mat Ishbia, qui va donc introniser les deux joueurs dans le « Ring Of Honor », sorte de Hall Of Fame local.

Même s’ils ont ensuite brillé aux Knicks pour le Stoud’, et aux Mavericks pour Shawn Marion, cela reste un immense honneur pour les deux protagonistes. « C’est incroyable d’être ainsi reconnu par la famille des Suns” avoue Shawn Marion. « Les fans à Phoenix sont uniques et la ville fera toujours partie de moi. Mes années avec les Suns ont été uniques pour moi et il me tarde de participer à cette cérémonie du Ring of Honor ».

Efficaces et spectaculaires

Célèbre pour son shoot atypique, Shawn Marion tournait à 18.4 points, 10 rebonds et presque 2 interceptions par match entre 1999 et 2008 avec les Suns. Rookie Of The Year en 2003 et six fois All-Star, Amar’e Stoudemire est resté huit saisons dans l’Arizona pour 21.4 points, 8.9 rebonds et 1.4 contre par match.

Lui aussi est fier à l’idée de voir son maillot rejoindre le plafond.

« Je respire Violet et Orange, et c’est donc un immense honneur. Mes meilleures années, celles où j’ai le plus progressé, étaient à Phoenix. Je n’ai que de l’amour pour les fans des Suns ».

Shawn Marion Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 1999-00 PHX 51 25 47.1 18.2 84.7 2.1 4.5 6.5 1.4 2.2 0.8 1.0 1.0 10.2 2000-01 PHX 79 36 48.0 25.6 81.0 2.8 8.0 10.7 2.0 2.7 1.7 1.6 1.4 17.3 2001-02 PHX 81 38 46.9 39.3 84.5 2.6 7.3 9.9 2.0 2.6 1.8 1.8 1.1 19.1 2002-03 PHX 81 42 45.2 38.7 85.1 2.5 7.1 9.5 2.4 2.6 2.3 1.9 1.2 21.2 2003-04 PHX 79 41 44.0 34.0 85.1 2.7 6.7 9.3 2.7 2.6 2.1 2.0 1.3 19.0 2004-05 PHX 81 39 47.6 33.4 83.3 2.9 8.4 11.3 1.9 2.5 2.0 1.5 1.5 19.4 2005-06 PHX 81 40 52.5 33.1 80.9 3.1 8.8 11.8 1.8 2.8 2.0 1.5 1.7 21.8 2006-07 PHX 80 38 52.4 31.7 81.0 2.2 7.7 9.8 1.7 2.7 2.0 1.4 1.5 17.5 2007-08 * All Teams 63 37 50.8 33.3 70.7 2.2 8.1 10.2 2.2 2.4 2.0 1.4 1.4 15.4 2007-08 * PHX 47 36 52.6 34.7 71.3 1.8 8.0 9.9 2.1 2.5 2.0 1.0 1.5 15.8 2007-08 * MIA 16 38 45.9 25.8 69.0 3.1 8.1 11.2 2.5 2.1 1.9 2.3 0.9 14.3 2008-09 * All Teams 69 36 48.5 18.9 79.6 2.6 5.9 8.5 2.0 1.9 1.3 1.5 1.0 12.9 2008-09 * MIA 42 36 48.2 20.0 78.8 2.6 6.1 8.7 1.8 2.2 1.4 1.3 1.1 12.0 2008-09 * TOR 27 35 48.8 15.4 80.6 2.7 5.6 8.3 2.3 1.5 1.2 1.8 0.8 14.3 2009-10 DAL 75 32 50.8 15.8 75.5 2.1 4.3 6.4 1.4 1.9 0.9 1.3 0.8 12.0 2010-11 DAL 80 28 52.0 15.2 76.8 2.1 4.8 6.9 1.4 1.8 0.9 1.6 0.6 12.5 2011-12 DAL 63 31 44.6 29.4 79.6 2.3 5.1 7.4 2.1 1.4 1.1 1.6 0.6 10.6 2012-13 DAL 67 30 51.4 31.5 78.2 2.2 5.7 7.8 2.4 1.7 1.1 1.5 0.7 12.1 2013-14 DAL 76 32 48.2 35.8 78.5 1.7 4.8 6.5 1.6 1.6 1.2 1.3 0.5 10.4 2014-15 CLE 57 19 44.6 26.1 76.5 1.1 2.4 3.5 0.9 1.0 0.5 0.6 0.5 4.8 Total 1163 35 48.4 33.1 81.0 2.4 6.3 8.7 1.9 2.2 1.5 1.5 1.1 15.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.