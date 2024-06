La course au MVP | Jayson Tatum, le grand oublié des discussions ?

Petit changement cette année. Plutôt que de proposer une course au MVP hebdomadaire, qui se répétait trop souvent à nos yeux, nous avons décidé d’en adopter une mensuelle.

La course au MVP #1 : un nouvel duel Joel Embiid – Nikola Jokic ?

La course au MVP #2 : le sixième est la bonne pour Luka Doncic ?

La course au MVP #3 : Shai Gilgeous-Alexander suit les traces des plus grands

Et il a fallu attendre le quatrième point de la saison pour voir une évolution dans notre Top 5, avec Joel Embiid qui est désormais hors course à cause de ses absences répétées. Laissant Shai Gilgeous-Alexander comme leader du peloton, avec Nikola Jokic en embuscade, puis Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo et Jayson Tatum qui sont loin d’avoir dit leur dernier mot.

Un dossier béton ?

C’est d’ailleurs le dossier Jayson Tatum qui nous intéresse ce mois-ci. D’autant plus après sa récente sortie dans la presse, où il disait regretter de ne pas être jugé pour ses performances actuelles mais passées.

« Il y a beaucoup de discussions ces derniers jours et ces joueurs-là [Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic et Giannis Antetokounmpo, ndlr] ont des statistiques énormes à chaque match et ils font beaucoup pour leur équipe. Je n’ai aucun problème à voir ces joueurs dominer la course pour le MVP. Je ne dis pas que je dois être premier, mais j’ai juste un problème avec certains qui disent à la télévision que je ne gagnerai pas le trophée cette saison pour des choses que j’ai faites il y a deux ans » expliquait-il la semaine dernière, en référence notamment à ses Finals 2022 perdues face aux Warriors (21.5 points à 37% au shoot).

Pourtant, on ne peut pas dire que le très complet Jayson Tatum ne fait pas tout ce qu’il faut pour légitimer sa candidature pour le titre de MVP 2024.

Déjà, collectivement, « ses » Celtics caracolent en tête de la conférence Est et de la ligue, avec 46 victoires et 12 défaites pour un superbe 79.3% de succès. Autrement dit du jamais-vu pour la franchise depuis 2008 (80.5%) !

Ensuite, individuellement, « Jay » réalise une nouvelle saison de calibre All-Star et All-NBA. Certes il est moins productif que la précédente, mais plus efficace et mature que jamais, avec des coéquipiers prêts à se mettre à son service.

Sur le point d’intégrer un cercle aussi fermé que prestigieux

De quoi, traditionnellement, suffire pour s’établir parmi les grandissimes favoris au plus prestigieux des trophées individuels. Sauf que, cette saison, on n’entend que très (trop ?) peu parler de Jayson Tatum. Au grand dam de son coach…

« Oui, il mérite davantage [de considération] » avançait récemment Joe Mazzulla. « Déjà, il faut définir le terme « valuable ». Il ne s’agit pas seulement de marquer. C’est une capacité à connaître un succès durable, rendre les autres meilleurs, être grand. Il fait ça depuis longtemps et je pense qu’il est sous-estimé. Il fait un excellent travail pour redéfinir ce que signifie être le meilleur joueur. Il le fait chaque soir et différemment. Il faut vraiment regarder les matches pour comprendre l’impact qu’il a, notamment sur ses coéquipiers. »

Historiquement, si l’on se penche sur les joueurs à minimum 27 points de moyenne et 79% de victoires sur une saison, on constate en tout cas qu’ils ne sont que… huit à remplir ces deux conditions. Sans compter Jayson Tatum donc, bien parti pour devenir le neuvième et s’ajouter à ce cercle très fermé et non moins prestigieux, en continuant sur sa lancée.

Or, sur les huit joueurs dont il est ici question, il est intéressant d’observer que… sept d’entre eux ont fini par être élus MVP : Kareem Abdul-Jabbar (1971), Michael Jordan (1992, 1996), Shaquille O’Neal (2000), LeBron James (2009), Stephen Curry (2016) et James Harden (2018).

La seule exception ? Michael Jordan en 1997… qui se sera toutefois consolé avec les titres NBA et de MVP des Finals dans la foulée, malgré son « échec » subi devant Karl Malone (et que certains ne comprennent sans doute toujours pas aujourd’hui…).

Obtenir le respect en playoffs

En parlant de titre NBA, c’est justement ce trou dans son palmarès qui ferait actuellement défaut à Jayson Tatum, à en croire le toujours très tranché Draymond Green.

« Manifestement, les critères ont beaucoup changé car, dans le cas de [Jayson Tatum], il est seulement cinquième [de la course pour le MVP] ? Alors que son équipe possède 7.5 matchs d’avance [sur le 2e] dans sa conférence ? Oui, les critères ont changé pour lui et je sais ce qu’il doit faire : Jayson ne sera pas pris au sérieux pour le MVP tant qu’il n’aura pas gagné un titre. Mais ce n’était pas le cas de tout le monde : Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid… Ce n’était pas leur cas, donc je ne sais pas pourquoi cela fonctionne de la sorte pour Jayson » s’étonnait en début de semaine le quadruple champion NBA des Warriors.

Reste à savoir si les votants finiront par récompenser les niveaux de jeu individuel et collectif de Jayson Tatum et des Celtics, même si le dernier sondage d’ESPN indique tout le contraire. Sinon, il lui faudra vraisemblablement obtenir le respect des observateurs en réussissant une campagne de playoffs mémorable et en conduisant son équipe au titre, l’année de ses 26 ans.

Et ainsi imiter d’illustres joueurs comme Bill Walton, Magic Johnson et Tim Duncan, devenus MVP de la saison régulière après avoir été sacrés champions NBA et nommés MVP des Finals. Un cheminement qui n’est finalement pas si fréquent, car ce sont les trois seuls à l’avoir emprunté…

COURSE AU MVP : NOTRE TOP 5

1 – Shai Gilgeous-Alexander (Thunder)

Bilan : 41 victoires, 18 défaites – 2e à l’Ouest.

Matchs : 58 disputés sur 59 possibles.

Stats : 31.2 pts, 5.6 reb, 6.5 pads, 2.1 int, 0.9 ctr et 2.1 pdb en 34 min.

Pourcentages : 55% au shoot, dont 39% à 3-pts, et 88% aux lancers.

2 – Nikola Jokic (Nuggets)

Bilan : 41 victoires, 19 défaites – 3e à l’Ouest.

Matchs : 58 disputés sur 60 possibles.

Stats : 25.8 pts, 12.3 reb, 9.3 pads, 1.2 int, 0.9 ctr et 2.9 pdb en 34 min.

Pourcentages : 58% au shoot, dont 35% à 3-pts, et 82% aux lancers.

3 – Luka Doncic (Mavericks)

Bilan : 34 victoires, 25 défaites – 7e à l’Ouest.

Matchs : 51 disputés sur 59 possibles.

Stats : 34.4 pts, 8.8 reb, 9.7 pads, 1.5 int, 0.6 ctr et 3.9 pdb en 37 min.

Pourcentages : 49% au shoot, dont 38% à 3-pts, et 78% aux lancers.

4 – Giannis Antetokounmpo (Bucks)

Bilan : 39 victoires, 21 défaites – 3e à l’Est.

Matchs : 58 disputés sur 60 possibles.

Stats : 30.6 pts, 11.2 reb, 6.3 pads, 1.3 int, 1.0 ctr et 3.4 pdb en 35 min.

Pourcentages : 62% au shoot, dont 29% à 3-pts, et 66% aux lancers.

5 – Jayson Tatum (Celtics)

Bilan : 46 victoires, 12 défaites – 1er à l’Est.

Matchs : 55 disputés sur 58 possibles.

Stats : 27.0 pts, 8.5 reb, 4.9 pads, 1.0 int, 0.6 ctr et 2.5 pdb en 36 min.

Pourcentages : 48% au shoot, dont 36% à 3-pts, et 82% aux lancers.

Mentions : Anthony Edwards (Wolves), Donovan Mitchell (Cavaliers), Kawhi Leonard (Clippers)…





Cliquez sur ce lien pour voter