Jayson Tatum apprend à frapper au bon moment

Quintuple All-Star, finaliste en 2022, quatrième au vote du MVP 2023, Jayson Tatum s’est clairement installé parmi les meilleurs joueurs de la ligue depuis quelques années. Lui qui va avoir seulement 26 ans le 8 mars a donc encore de belles années devant lui. Néanmoins, il est conscient qu’il est à un moment important de sa carrière.

« Je m’en suis rendu compte, encore plus désormais, simplement parce qu’avec un simple clignement des yeux, je peux me souvenir de mon premier match », commente-t-il. « Je suis dans ma septième année, je me sens encore très jeune, et je peux imaginer que tout cela va prendre fin. Je dois profiter au maximum de cette fenêtre. »

Il n’est pas passé loin du Graal en 2022, mais les Warriors ont été plus forts, et il a échoué dans le Game 7 de la finale de conférence au printemps dernier. « Je comprends que, peu importe ce que je fais en saison régulière, j’en suis à un point où on me juge sur le titre. Je le sais. Je dois le faire. »

Plus de patience

C’est ainsi qu’il deviendra le visage de la ligue, comme LeBron James, Stephen Curry et Kevin Durant, tous vieillissants, l’ont été depuis plus d’une décennie. « Je sens que c’est mon moment. Je sens que, si je gagne le titre, ce sera encore plus clair. Je fais partie de cette liste. »

En recrutant Jrue Holiday et Kristaps Porzingis, les Celtics ont mis les petits plats dans les grands pour entourer au mieux l’ailier. Et avec de tels renforts, Jayson Tatum continue sa mue pour devenir plus collectif et mature.

Car, en bon fan de Kobe Bryant qu’il est, et gourmand car très talentueux, il a parfois le défaut qu’avait le « Black Mamba », c’est-à-dire prendre des tirs difficiles plutôt que de faire une passe.

« Même si on est très bon, on fait encore des prises à deux sur moi. Il s’agit pour moi d’attirer deux défenseurs et de retrouver Jrue Holiday ou Derrick White, et des joueurs libres. Si on fait ça quatre ou cinq fois de suite, les défenses sont obligées de changer de stratégie », explique-t-il. « C’est une question de confiance : ça va revenir vers moi. Je vais avoir mes shoots et mes points. Je dois faire confiance à ce processus. C’est dur quand on est jeune. On veut que tout arrive tout de suite, mais ça ne fonctionne pas comme ça. »

Jaylen Brown et Kristaps Porzingis au début, Jayson Tatum à la fin

Surtout que Jaylen Brown et Kristaps Porzingis savent frapper rapidement (14 points de moyenne à eux deux en premier quart-temps), lui peut alors faire tourner et être une simple, mais précieuse, menace.

« Depuis qu’il est dans l’équipe, Brown a toujours l’habitude d’être agressif au début alors que moi je suis plus en recul. Je regarde d’abord », constate Jayson Tatum. « Je sais que lui et Porzingis sont souvent chauds en premier quart-temps. Je peux servir de leurre. Les laisser faire, c’est aussi m’ouvrir des portes. Je sais que je peux agir quand c’est nécessaire et je ne pensais pas comme ça en début de carrière. »

Cette lecture du jeu est une évolution pour le champion olympique. « Au début, je jouais pour jouer, au lieu de réfléchir. Maintenant, je sais qui j’affronte, je connais les schémas défensifs de mes adversaires, ce qu’ils vont faire, qui joue ou non. J’ai appris de ça. Je sais que je suis assez bon pour prendre du recul et différer les choses. »

Avant de frapper quand ça compte. « Ensuite, en dernier quart-temps, je sais que je peux marquer 20 points », conclut-il, lui qui est le meilleur marqueur de son équipe en dernier acte, avec 6.7 points de moyenne.

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 31 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 BOS 66 34 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.4 0.9 23.4 2020-21 BOS 64 36 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 BOS 76 36 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 BOS 74 37 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 2023-24 BOS 52 36 47.5 36.3 82.4 0.9 7.7 8.6 4.8 2.0 1.0 2.5 0.6 27.1 Total 491 34 46.0 37.4 84.4 0.9 6.3 7.2 3.5 2.1 1.1 2.3 0.7 23.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.