La course au MVP | Shai Gilgeous-Alexander suit les traces des plus grands

Petit changement cette année. Plutôt que de proposer une course au MVP hebdomadaire, qui se répétait trop souvent à nos yeux, nous avons décidé d’adopter une course au MVP mensuelle.

Pour ce qui est (déjà) notre troisième point de la saison, notre Top 5 reste inchangé avec Joel Embiid, Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander, Giannis Antetokounmpo et Luka Doncic qui renforcent semaine après semaine leur statut de meilleurs joueurs de cet exercice 2023/24. Après une quarantaine de matches disputés, on peut parler de bilan à la mi-saison.

« Shai-Gorgeous » Alexander

Cette fois-ci, nous allons nous attarder sur la candidature de Shai Gilgeous-Alexander qui, à l’image du Thunder, est en train de réaliser une campagne des plus impressionnantes dans l’ombre des monstres que sont Joel Embiid ou Nikola Jokic.

Jugez-en par vous-même : en alignant des statistiques de 31.3 points, 6.4 passes, 5.6 rebonds et 2.2 interceptions de moyenne, « SGA » n’est autre que le septième joueur de l’histoire à tourner en 30/5/5/2 de moyenne sur une saison. Avant lui ? Que des grands noms de la NBA : Rick Barry (1975), Michael Jordan (6x), Kobe Bryant (2003), Dwyane Wade (2009), Stephen Curry (2016) et enfin James Harden (2019).

Pour faire simple, tous ces joueurs ont déjà été élus MVP dans cette ligue, que ce soit en saison régulière ou lors des Finals…

Redoutable d’efficacité

Mieux encore : si l’on intègre à ce 30/5/5/2 un minimum de 50% de réussite au shoot, on constate qu’ils ne sont plus que trois à répondre à tous ces critères : Michael Jordan (5x), Stephen Curry (2016) et Shai Gilgeous-Alexander, bien sûr.

Mais là où « SGA » se démarque davantage, c’est par rapport à son adresse, puisqu’il frôle les 55% de réussite au shoot. Un niveau juste inédit lors d’une saison à minimum 30 points, 5 rebonds, 5 passes et 2 interceptions de moyenne (onze occurrences, avant 2023/24).

Enfin, si l’on prend en compte les fameux « True Shooting Percentage (TS%) » puis « Effective Field-Goal Percentage (eFG%) », qui permettent respectivement de mesurer le niveau d’adresse globale (2-points + 3-points) avec puis sans les lancers-francs, Shai Gilgeous-Alexander se situe là aussi au-dessus de la mêlée, puisque seul Stephen Curry fait à chaque fois mieux que lui, lors de sa légendaire campagne de 2015/16, avec 67% de TS% et 63% d’eFG% contre actuellement 65% et 58% pour l’arrière d’OKC.

Un bilan de favori

Cerise sur le gâteau, et c’est bien cet aspect qui fait de « SGA » un prétendant crédible au titre de MVP 2024 : le Thunder gagne, et pas qu’un peu, se hissant carrément dans le Top 3 de la conférence Ouest (nous les voyions 10e en amont de la saison…) !

Collectivement, la franchise de l’Oklahoma flirte ainsi avec la barre des 70% de victoires (32-15, 68%), ne boxant donc pas dans la catégorie des équipes à la limite des playoffs, mais bien dans celle des équipes qui peuvent rêver d’un parcours longue durée au printemps.

Là encore, en cumulant « minimum 30/5/5/2 de moyenne » et « minimum 67% de victoires », on découvre que seulement deux joueurs répondent à ces deux critères en dehors de Shai Gilgeous-Alexander : Michael Jordan (4x) et Stephen Curry (2016). De quoi légitimer davantage la candidature du Canadien, car « His Airness » et le « Chef » sont déjà parvenus à être MVP quand ils ont rempli ces conditions.

COURSE AU MVP : NOTRE TOP 5

1 – Joel Embiid (Sixers)

Bilan : 29 victoires, 17 défaites – 5e à l’Est.

Matchs : 34 disputés sur 46 possibles.

Stats : 35.3 pts, 11.3 reb, 5.7 pads, 1.1 int, 1.8 ctr et 3.7 pdb en 34 min.

Pourcentages : 53% aux tirs, dont 37% à 3-pts, et 88% aux lancers.

2 – Nikola Jokic (Nuggets)

Bilan : 33 victoires, 15 défaites – 2e à l’Ouest.

Matchs : 47 disputés sur 48 possibles.

Stats : 26.3 pts, 12.1 reb, 9.0 pads, 1.2 int, 0.9 ctr et 2.9 pdb en 34 min.

Pourcentages : 59% aux tirs, dont 36% à 3-pts, et 82% aux lancers.

3 – Shai Gilgeous-Alexander (Thunder)

Bilan : 32 victoires, 15 défaites – 3e à l’Ouest.

Matchs : 46 disputés sur 47 possibles.

Stats : 31.3 pts, 5.6 reb, 6.4 pads, 2.2 int, 0.7 ctr et 2.2 pdb en 34 min.

Pourcentages : 55% aux tirs, dont 34% à 3-pts, et 89% aux lancers.

4 – Giannis Antetokounmpo (Bucks)

Bilan : 32 victoires, 15 défaites – 2e à l’Est.

Matchs : 45 disputés sur 47 possibles.

Stats : 31.0 pts, 11.7 reb, 6.2 pads, 1.3 int, 1.1 ctr et 3.6 pdb en 35 min.

Pourcentages : 61% aux tirs, dont 26% à 3-pts, et 66% aux lancers.

5 – Luka Doncic (Mavericks)

Bilan : 26 victoires, 21 défaites – 7e à l’Ouest.

Matchs : 40 disputés sur 47 possibles.

Stats : 34.7 pts, 8.6 reb, 9.6 pads, 1.4 int, 0.6 ctr et 3.9 pdb en 38 min.

Pourcentages : 49% aux tirs, dont 38% à 3-pts, et 78% aux lancers.

Mentions : Jayson Tatum (Celtics), Anthony Edwards (Wolves), Tyrese Haliburton (Pacers)…





LEXIQUE

True shooting percentage (TS%) : cette équation permet de calculer l’adresse globale d’un joueur, ou d’une équipe, en prenant en considération les tirs à 2-pts, les tirs à 3-pts et les lancers-francs. La formule de calcul est la suivante : TS% = (points marqués / 2 * [tirs tentés + 0.44 * {lancers-francs tentés}]) * 100.

Effective field goal percentage (eFG%) : équation permettant de calculer l’adresse globale d’un joueur, ou d’une équipe, en prenant en compte le fait qu’un tir à 3-points rapporte 1.5 fois plus de points qu’un tir à 2-points. La formule de calcul est la suivante : eFG% = ([tirs réussis + 0.5 * tirs à 3-points réussis] / tirs tentés) * 100.