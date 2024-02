Joel Embiid contraint de se faire opérer !

Ce que l’on craignait est confirmé par ESPN et The Athletic : Joel Embiid va se faire opérer prochainement de sa blessure du ménisque gauche et, sans évoquer le fait qu’il deviendra inéligible pour les trophées individuels de fin de saison, il sera surtout absent pour une longue durée, même si ESPN tient à préciser qu’il n’est toujours pas forfait pour le reste de cette campagne.

Un immense coup dur pour les Sixers (30-18 ; 5e de l’Est), qui semblaient armés pour faire mal en playoffs avec leur MVP 2023 encore meilleur que la saison dernière, avec quasiment 35 points, 11 rebonds, 6 passes, 2 contres et 1 interception de moyenne !

Retour espéré en playoffs ?

On se rappelle que Joel Embiid a été durement touché après un contact avec Jonathan Kuminga, ce mardi soir, et qu’il se trouvait depuis à l’infirmerie pour voir comment son corps réagirait aux soins et au repos.

Visiblement, cela n’a pas apporté satisfaction et cela a donc poussé le pivot de bientôt 30 ans à passer sur le billard, comme imaginé il y a deux jours. On en saura davantage sur sa durée d’indisponibilité une fois l’opération effectuée.

Désormais, Philadelphie s’en remettra à Tyrese Maxey et Tobias Harris pour tenter de faire bonne figure jusqu’aux playoffs, en espérant que son « franchise player » puisse revenir d’ici deux mois, et à 100%, pour aider l’équipe à lutter convenablement au printemps. En attendant, Paul Reed, Mo Bamba ou encore Kenneth Lofton Jr. devront compenser comme ils le peuvent le vide laissé par le Camerounais.

Comme on s’y était préparé, son opération le contraint à déclarer forfait pour le All-Star Game et la NBA devrait très rapidement annoncer le nom de son remplaçant.

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHL 31 25 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHL 63 30 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHL 64 34 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHL 51 30 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHL 51 31 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHL 68 34 49.9 37.1 81.4 2.2 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.2 1.5 30.6 2022-23 ★ PHL 66 35 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 PHL 34 34 53.3 36.6 88.3 2.6 8.7 11.3 5.7 2.9 1.2 3.7 1.8 35.3 Total 428 32 50.4 33.9 82.5 2.3 8.9 11.2 3.6 3.1 0.9 3.4 1.7 27.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.