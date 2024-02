Course au MVP : la presse US prédit un duel entre Nikola Jokic et Shai Gilgeous-Alexander

Chez ESPN, cela fait maintenant sept ans que l’on sonde la presse américaine, par trois fois en cours de saison, pour connaître la tendance au niveau du scrutin pour le MVP. Pour ce faire, nos confrères contactent 100 journalistes, couvrant 28 des 30 équipes de la ligue, et ils leur demandent de dérouler leur Top 5.

Courant décembre, c’est Joel Embiid qui arrivait en tête du premier pointage, et d’assez loin, avec ses 63 premières places (sur 100 possibles) et un total de 848 points. Il faut dire que le MVP en titre était encore monté d’un cran individuellement. Problème, il s’est blessé depuis et est désormais hors course, car dans l’incapacité d’atteindre la fameuse barre des 65 matchs joués.

L’habitué Jokic ou le novice Gilgeous-Alexander ?

De quoi faire les affaires de son « meilleur ennemi » Nikola Jokic qui, deux mois après avoir été le dauphin de Joel Embiid, est le nouveau leader de cette course au MVP made in ESPN : 889 points, pour 69 premières places. En route vers son troisième trophée individuel, le Serbe va cependant devoir se méfier de Shai Gilgeous-Alexander, qui lui souffle dans la nuque avec ses 709 points, pour 24 premières places.

Orphelin de Joel Embiid, le Top 5 ne serait plus composé exclusivement de joueurs non américains, puisque même si Giannis Antetokounmpo (391 points, pour 2 premières places) et Luka Doncic (260 points, pour 3 premières places) s’y trouvent toujours, c’est bien Kawhi Leonard (175 points, pour aucune première place) qui l’intègre en lieu et place du Camerounais des Sixers.

Derrière, on retrouve des évidences comme Jayson Tatum, Jalen Brunson, Donovan Mitchell, Anthony Edwards, Kevin Durant, Tyrese Haliburton et enfin Domantas Sabonis. Autrement dit que des candidats à l’une des trois « All-NBA teams » de fin de saison.

Deux derniers mois haletants

Ce changement de leader confirme donc que la vérité du premier sondage est rarement celle du scrutin final, alors que le fait de voir Nikola Jokic au sommet de ce deuxième sondage ne lui garantit pas non plus le sacre final.

On se rappelle ainsi que, au cours des deux dernières années, le numéro un du second pointage (Joel Embiid puis Nikola Jokic) s’est à chaque fois fait dépasser au finish par son dauphin (Nikola Jokic puis Joel Embiid). Autant dire qu’à deux mois de la fin de cet exercice, rien n’est joué entre Nikola Jokic et Shai Gilgeous-Alexander, nos deux favoris de la course au MVP 2024 qui ne se croiseront plus en saison régulière d’ici avril.

Nikola Jokic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 22 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 10.0 2016-17 DEN 73 28 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 33 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.3 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 20.0 2020-21 ★ DEN 72 35 56.6 38.8 86.8 2.9 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 ★ DEN 74 34 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 34 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 DEN 52 34 58.2 36.6 81.4 3.0 9.1 12.2 9.0 2.5 1.2 3.0 0.9 26.3 Total 648 31 55.6 35.0 82.7 2.7 8.0 10.7 6.8 2.7 1.2 2.9 0.7 20.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 27 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.6 10.8 2019-20 OKC 70 35 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 34 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 35 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 OKC 68 36 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.7 2.8 1.0 31.4 2023-24 OKC 53 35 54.6 37.1 88.3 0.9 4.6 5.5 6.5 2.5 2.2 2.2 0.9 31.1 Total 364 33 49.5 35.1 85.2 0.7 4.0 4.7 4.8 2.3 1.4 2.3 0.8 22.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.