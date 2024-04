Sans LaMelo Ball, et sans leurs deux pivots, les Hornets n’ont pas pu tenir le choc face à Joel Embiid, auteur de 33 points, 10 rebonds, 5 passes et 3 contres. Grâce au double-double de Miles Bridges (25 points, 11 rebonds) et aux 23 points de Brandon Miller, Charlotte n’était pas loin, mais le MVP des Sixers était trop difficile à gérer.

Derrière un gros départ, une grosse défense et un gros effort collectif, les Cavaliers ont facilement disposé des Hawks pour enchaîner un septième succès consécutif, la plus longue série en cours dans toute la NBA.

Succès en deux temps pour les Bulls, de nouveau privés de Zach LaVine, face aux Grizzlies. DeMar DeRozan (18 points, 8 passes) et ses coéquipiers commençaient à prendre le large dans le deuxième quart-temps, avant que Jaren Jackson Jr. et ses camarades ne recollent, et ne prennent même l’avantage en troisième quart-temps. Ayo Dosunmu (20 points) et compagnie vont alors répondre par un 17-0 pour remettre la main sur la rencontre.

Enfin, Alperen Sengun (37 points, 14 rebonds, 6 passes) a battu son record en carrière pour permettre à Houston de rebondir après trois défaites pour venir à bout d’Utah. Dans un « thriller » en prolongation.

Charlotte – Philadelphie : 89-97

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DET 135 MIL 141 CHA 89 PHI 97 WAS 127 SAS 131 ATL 95 CLE 116 NYK 126 TOR 100 CHI 125 MEM 96 HOU 127 UTH 126 MIN 97 OKC 102

Atlanta – Cleveland : 95-116

Chicago – Memphis : 125-96

Houston – Utah : 127-126

