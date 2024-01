Imperturbable, le Thunder remporte le choc de l’Ouest à Minnesota !

Ce choc de la conférence Ouest a commencé par une maîtrise totale des premières secondes du Thunder, qui entame cette partie avec un 9-0. Les Wolves perdent des ballons et sont dépassés par l’agressivité des joueurs d’Oklahoma City (24-30). Ils réagissent néanmoins avec un 23-6 même si le retour sur le parquet de Shai Gilgeous-Alexander fait du bien. Au moment de rejoindre les vestiaires, le Thunder est toujours devant (54-57).

Tout se complique en troisième quart-temps. La défense de Minnesota monte d’un cran, Rudy Gobert enchaîne les rebonds, quelques tirs primés tombent dedans et le Thunder se retrouve dans les cordes, après avoir inscrit 17 points en douze minutes (83-74). Anthony Edwards et ses coéquipiers ont-ils fait le plus dur ? Pas encore. Car même s’ils conservent leur avance au début du dernier acte, il faut résister au retour de « SGA ».

Le Canadien est froid comme une lame. Avec ses paniers et ses lancers-francs, il ramène les siens dans la partie. Karl-Anthony Towns prend ses deux dernières fautes et le Thunder a alors trois points d’avance. Anthony Edwards parvient à arracher trois lancers-francs pour égaliser, mais il manque les trois ! Victoire 97-102 du Thunder, qui n’est plus qu’à un succès de partager la tête de la conférence avec Minnesota.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Pas de panique, il y a Shai Gilgeous-Alexander. Quand il revient sur le parquet en dernier quart-temps, les Wolves ont neuf points d’avance. Avec 11 points en sept minutes, il va totalement renverser Minnesota, sans trembler ni en faire des caisses, toujours dans son style feutré. Agressif en début de match, puis décisif à la fin, il termine avec 33 points à 10/22 au shoot et 12/13 aux lancers-francs.

– Les trois lancers-francs manqués d’Anthony Edwards. Les Wolves avaient trois points de retard quand l’arrière a réussi à obtenir une faute sur sa tentative à 3-pts. Une occasion en or d’égaliser pour arracher la prolongation. Il rate le premier lancer-franc. Puis le second. Comme il ne reste que trois secondes à jouer, il faut volontairement balancer le dernier pour espérer un rebond offensif et une nouvelle tentative à 3-pts. Sauf qu’Anthony Edwards jette le ballon contre la planche : ça ne touche pas le cercle, donc lancer-franc raté et balle Thunder… Résultat : un 0/3 très rare pour lui et surtout au pire moment.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.