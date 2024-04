Jalen Brunson et Julius Randle guident les Knicks face à Toronto

Comme on se retrouve. Trois semaines après avoir trouvé un accord pour un transfert centré autour de OG Anunoby et du duo RJ Barrett – Immanuel Quickley, les Knicks accueillaient les Raptors, et ce sont les premiers nommés qui sont parvenus à l’emporter sans trembler (126-100).

Comme à leur habitude, Julius Randle (18 points, 16 rebonds, 10 passes) et surtout Jalen Brunson (38 points, 9 passes, 5 rebonds) ont montré la voie à New York, qui s’est détaché au score en seconde période, dans le sillage de Brunson, son meneur All-Star.

Un succès qui ne souffre d’aucune contestation, même si Toronto aurait évidemment souhaité que le retour au Madison Square Garden de RJ Barrett (20 points, 8 rebonds) et Immanuel Quickley (12 points, 11 passes) se déroule d’une toute autre manière.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jalen Brunson toujours bouillant, Julius Randle voit triple. Quatrième match d’affilée à au moins 30 points de la part de Jalen Brunson, qui fait décidément le nécessaire pour assurer sa place au All-Star Game. Intenable durant toute la soirée face à son ex-doublure, Immanuel Quickley, le meneur a pu recevoir l’aide précieuse –sans mauvais jeu de mot– de Precious Achiuwa et surtout de Julius Randle, auteur de son premier triple-double de la saison. De quoi permettre aux Knicks de l’emporter aisément, malgré leurs 22 ballons perdus compensés par une grosse adresse générale (55%) et une forte domination au rebond (61-31).

– La soirée des retrouvailles. Trois semaines après ce fameux transfert qui a vu OG Anunoby, RJ Barrett, Immanuel Quickley ou Precious Achiuwa changer d’équipe, Knicks et Raptors se retrouvaient donc à New York. L’occasion pour Barrett et Quickley de recevoir un accueil chaleureux de la part du Madison Square Garden, ainsi qu’une vidéo de la franchise qui les a draftés, même si cela n’a pas suffi à jouer un vilain tour à leur ex. Il faut dire que le duo Brunson/Randle s’est chargé de leur rappeler que, depuis leur départ et l’arrivée d’Anunoby, les Knicks tournent encore mieux collectivement : 9 victoires et 2 défaites !

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.