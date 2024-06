Stats & Highlights | Le Heat prend sa revanche sur les Bulls

Alors qu’ils avaient mis K.O. les Bulls en premier quart-temps, le Heat avait lâché samedi soir et s’était incliné, brisant ainsi sa série de sept victoires d’affilée. Pour ce deuxième affrontement de suite, Jimmy Butler et sa bande ont été sérieux jusqu’au bout et ont gagné. Pour Chicago, c’est une quatrième défaite en cinq matches.

C’est toujours moins catastrophique que les Pistons, qui continuent de couler avec une 12e défaite consécutive. Pourtant, les joueurs de Detroit n’étaient pas loin contre les Nuggets, surtout avec un Nikola Jokic expulsé en première période. Mais la défense des champions en titre a fait la différence dans les derniers instants.

Enfin, Giannis Antetokounmpo s’est bien amusé avec 42 points à 20/23 au shoot (87% de réussite !), 13 rebonds et 8 passes contre les Wizards. Les deux équipes poursuivent leur série : cinq victoires de suite pour Milwaukee et sixième défaite d’affilée pour les joueurs de la capitale.

Washington – Milwaukee : 129-142

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 121 BOS 118 DET 103 DEN 107 WAS 129 MIL 142 CHI 100 MIA 118 MIN 117 NYK 100 NOR 129 SAC 93 SAS 99 LAC 124 GSW 121 HOU 116

Detroit – Denver : 103-107

Chicago – Miami : 100-118

