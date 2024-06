Après Andrew Wiggins lors du dernier match, c’est au tour de Klay Thompson de régler la mire. Le « Splash Brother » marque 12 points en premier quart-temps à 3/4 de loin alors que Chris Paul délivre 7 passes décisives en 9 minutes !

Malgré tout, les Rockets restent au contact (29-27). Les 4 rebonds offensifs et 13 points d’Alperen Sengun et les 9 points de Jabari Smith Jr (17 points, 9 rebonds) repoussent l’échéance mais la différence d’adresse longue distance (55% pour Golden State, 30% pour Houston) finit par creuser l’écart. Un 3+1 de Stephen Curry sur la dernière action de la mi-temps met le Warriors à +10 (63-53).

Stephen Curry et Chris Paul poussent plusieurs fois l’écart à +14 mais les Warriors manquent (une nouvelle fois) de sérieux. À l’image d’une nouvelle passe à la cuillère de Stephen Curry touchée ou interceptée par l’adversaire, Golden State n’enfonce pas le clou et laisse Dillon Brooks (16 poins) et Aaron Holiday (13 points) faire mouche de loin pour rester en embuscade (92-83). La fin de match continue sur ce faux rythme. Les Rockets resteront entre 5 et 12 points pendant tout le dernier quart-temps, grâce notamment à un Alperen Segun dominateur, mais c’est finalement 16 points de Stephen Curry dans la période qui offrent la victoire à Golden State (121-116).

Les Warriors remportent donc leur premier match à domicile depuis le 1er novembre alors que les Rockets perdent un troisième match de suite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Klay Thompson aime les Rockets. Lors du troisième match de la saison, Klay Thompson avait marqué 19 points à Houston. C’était son record cette saison avant le match de ce soir. L’arrière des Warriors a marqué 20 points à 7/16 aux tirs et 5/11 à 3-points. Plus que les chiffres, c’est la manière qui a du faire plaisir aux fans de Golden State. Comme lors de la première mi-temps face au Thunder samedi, il a pris la plupart de ses tirs en rythme et dans le « flow » du jeu, plutôt que de forcer.

– 21 tirs à 3-points pour Golden State, 16 rebonds offensifs pour Houston. Il est rare que les Warriors marquent 21 tirs primés à 49% de réussite, dont 5 chacun pour les « Splash Brothers », et ne gagnent que de cinq points ! Dans un match sans rythme, les Rockets sont parvenu à rester en embuscade grâce à leur moisson au rebond offensif. Malgré leur maladresse (46% aux tirs et 32% à 3-points), les hommes d’Ime Udoka ont pris 19 tirs de plus que leurs adversaires, manquant de peu de faire basculer l’équation quantité/réussite de leur côté.

– Le calvaire de Fred VanVleet. Malgré ses 14 passes décisives, le meneur des Rockets a été mis sous l’éteignoir par Andrew Wiggins, Chris Paul et Jonathan Kuminga. Fred VanVleet n’a jamais pu trouver son rythme, terminant à 3/13 aux tirs et 1/8 à 3-points.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.