Steve Kerr réclame de la patience à Klay Thompson

Avec la suspension de Draymond Green et la blessure de Stephen Curry, Klay Thompson devait hausser le ton face à Oklahoma City la nuit dernière. Mais serré de près par Lu Dort, Cason Wallace ou Kenrich Williams, le « Splash Brother » n’a pas pesé offensivement, en bouclant le match avec 5 points à 1/10 au tir, dont 1/6 de loin !

Le problème, c’est que c’est devenu récurrent pour le compère de Stephen Curry, qui tourne péniblement à 13.8 points de moyenne cette saison, à 40% de réussite dont 33% derrière la ligne à 3-points.

De quoi créer de la frustration chez Klay Thompson, qui force des tirs pour trouver la cible et de la confiance. Engendrant dans la foulée un cercle vicieux quand il enchaîne les ratés.

« Il faut juste qu’il soit patient » réclame ainsi Steve Kerr après cette 5e défaite de suite. « C’est difficile. Ils étaient sur lui et ils lui ont rendu la vie compliquée. (Lu) Dort a fait un gros travail défensivement et nous n’avons pas été capables de lui offrir de l’espace. Avec leurs groupes et leur attaque, ils l’ont vraiment étouffé. »

Et dans ces cas-là, particulièrement depuis son retour après ses graves blessures, il a tendance à forcer les choses.

« Il essayait de créer ses propres tirs et il a pris beaucoup de shoots compliqués. C’est de la frustration. Il essaie de se lancer mais nous devons trouver des moyens de lui offrir de meilleurs tirs » conclut son coach.

Klay Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 GOS 66 24 44.3 41.4 86.8 0.4 2.1 2.4 2.0 2.4 0.7 1.6 0.3 12.5 2012-13 GOS 82 36 42.2 40.1 84.1 0.4 3.3 3.7 2.2 2.9 1.1 1.9 0.6 16.6 2013-14 GOS 81 35 44.4 41.7 79.5 0.5 2.6 3.1 2.2 2.9 0.9 1.7 0.5 18.4 2014-15 GOS 77 32 46.3 43.9 87.9 0.4 2.9 3.2 2.9 1.6 1.1 1.9 0.8 21.7 2015-16 GOS 80 33 47.0 42.5 87.3 0.4 3.4 3.8 2.1 1.9 0.8 1.7 0.6 22.1 2016-17 GOS 78 34 46.8 41.4 85.3 0.6 3.0 3.7 2.1 1.8 0.9 1.6 0.5 22.3 2017-18 GOS 73 34 48.8 44.0 83.7 0.4 3.4 3.8 2.5 1.6 0.8 1.8 0.5 20.0 2018-19 GOS 78 34 46.7 40.2 81.6 0.5 3.4 3.8 2.4 2.0 1.1 1.5 0.6 21.5 2021-22 GOS 32 29 42.9 38.5 90.2 0.5 3.4 3.9 2.8 1.7 0.5 1.3 0.5 20.4 2022-23 GOS 69 33 43.6 41.2 87.9 0.6 3.6 4.1 2.4 1.9 0.7 1.8 0.4 21.9 2023-24 GOS 11 29 42.3 34.2 83.3 0.6 2.9 3.6 1.8 2.3 0.4 1.8 0.6 14.6 Total 727 33 45.5 41.5 85.2 0.5 3.1 3.6 2.3 2.1 0.9 1.7 0.5 19.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.