Les Wolves d’un parfait Rudy Gobert maîtrisent les Knicks

Leader de la conférence Ouest, les Wolves ont mis une mi-temps à dompter les Knicks. Et puis, sur les épaules d’Anthony Edwards (23 points, 10 rebonds, 5 passes) et d’un Rudy Gobert parfait aux tirs (16 points, 7 rebonds, 2 contres), ils ont engrangé une sixième victoire de suite à domicile (117-100).

Avec neuf victoires sur leurs dix derniers matchs, dont sept victoires de suite, et donc cette série à la maison, Minnesota réalise tout simplement son meilleur début de saison depuis 2004. Soit la dernière année où ils ont passé un tour de playoffs…

Ça commence fort en tout cas avec Mitchell Robinson qui feinte Rudy Gobert en tête de raquette avec un départ en dribble main gauche suivi d’un énorme dunk à deux mains ! Les Wolves ne tardent pas à répliquer au niveau du spectacle, avec une claquette dunk monstrueuse d’Anthony Edwards qui plane une heure avant d’écraser le cuir dans le cercle, sur un raté de Mike Conley à 3-points dans le coin !

Le duel Gobert-Robinson anime la raquette

Après un premier quart très équilibré (31-28 pour Minny), les Wolves essaient de passer la seconde en deuxième quart en comptant +9. Avec une superbe action collective sur jeu rapide conclu par un gros dunk à deux mains de Gobert (sanctionné d’une technique stupide pour s’être trop accroché au cercle). Mais les Knicks s’accrochent derrière leur trident Barrett – Randle – Brunson, respectivement à 11, 12 et 14 points à la pause (58-56 pour Minny).

Qu’importe, ce n’est que partie remise ! Car en troisième quart-temps, avec le retour aux affaires d’Anthony Edwards, les Wolves reprennent à nouveau leurs aises, grâce à un 16-5 cinglant d’entrée de jeu. L’écart montera même jusqu’à 22 unités sous la pression d’un Edwards qui continue d’appuyer là où ça fait mal, dans la peinture. Dans le même temps, Rudy Gobert repousse Mitchell Robinson d’un contre autoritaire, et les Wolves font inexorablement le trou avant le dernier quart (93-75).

Discret en première mi-temps avec seulement 4 points à 2/7 aux tirs, Edwards inscrit 11 points en 3e avant d’en remettre une couche en 4e avec 8 unités, dont un 3-points en première intention après avoir failli perdre la balle sur une tentative d’interception osée de Robinson, ou sur une superbe finition après hésitation dans le trafic.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Rudy Gobert reçu 7/7. Le pivot tricolore s’éclate à nouveau en NBA après une saison compliquée l’an passé. Dans le collectif qui gagne chaque soir un peu plus de cohésion, il rayonne et sa performance à 7 sur 7 aux tirs cette nuit confirme que ses coéquipiers le recherchent et le servent plutôt bien sous le cercle.

– Jaden McDaniels touché à la cheville. C’est le seul point noir de la soirée pour les Wolves. L’ailier titulaire a dû quitter ses partenaires après une entorse subie dès le premier quart. Il n’est pas revenu au jeu, ce qui a permis à Nickeil Alexander-Walker (11 points, 3 passes) de disposer de ses minutes par la suite.

– Le collectif de Minny impressionne. Avec 7 joueurs à 9 points ou plus, dont trois en sortie de banc et deux titulaires à 20 points ou plus, la hiérarchie des Wolves semble parfaitement acceptée par un groupe qui vit bien ensemble. La carte de la continuité, abattue cet été, paye aujourd’hui de jolis dividendes et les Wolves peuvent viser encore plus haut pour la suite. « On est en train de trouver notre cohésion », affirme Nickeil Alexander-Walker. « Je n’ai pas assez de mots pour dire combien ce groupe a progressé en termes d’alchimie, sur et en dehors du terrain, et ça nous aide énormément sur le terrain. On joue les uns pour les autres, on coupe, on bouge, on défend, on prend les rebonds. On fait les petites choses qui font une grande équipe. »

– Retour compliqué pour Quentin Grimes. Après deux matchs manqués pour cause de blessure au poignet gauche, Quentin Grimes a été replacé dans le cinq majeur des Knicks. On ne peut pas dire que ça a été un franc succès puisque l’arrière finit à zéro pointé : 0 point à 0/6 à 3-points en 25 minutes de jeu.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.