Comment les Bulls ont surmonté leur K.O. au premier round ?

Il n’y a pas que les Lakers qui manquent leur premier quart-temps cette saison. Les Bulls aussi peinent à démarrer les rencontres, affichant seulement 24.5 points de moyenne dans les douze premières minutes. C’est la pire moyenne de la ligue, tout simplement.

« Il existe deux possibilités : soit on commence comme Mike Tyson sur le ring, soit on commence en se baladant, sans intensité », expliquait Billy Donovan pour NBC Sports. « On doit démarrer comme Tyson et on doit le faire sur la durée. »

Les Bulls aimeraient commencer comme Mike Tyson

Sans doute que le premier acte contre Miami est le meilleur exemple de cette difficulté : 14 points à 5/20 au shoot et 1/10 à 3-pts. Après plus de six minutes, il y avait 22-1 pour le Heat ! On est loin d’une entame à la Tyson…

« Si on avait la réponse, on aurait corrigé les choses immédiatement », analyse DeMar DeRozan. « On doit jouer avec le sens de l’urgence, avec l’envie de gagner, et ne pas être facile, comme on l’est en premier quart-temps ou en première période. On réfléchit trop et on se retrouve face à un rouleau compresseur. »

Les Bulls manquent déjà beaucoup de confiance alors forcément, de telles entames sont des boulets au pied. « Il n’y a rien de positif quand on se retrouve à 22-1 », poursuit le coach des Bulls. « C’est évidemment frustrant », confirme DeMar DeRozan.

Ne pas refuser les tirs ouverts

Comme Chicago est une formation qui manque souvent de caractère, et qui restait sur trois défaites d’affilée, cet écart aurait pu être déjà fatal. Surtout que Miami restait sur sept victoires d’affilée. Mais comme il restait beaucoup de temps, Zach LaVine et ses coéquipiers ont grignoté, petit à petit, l’avance du Heat, qui n’a pas su tuer le match.

« On a parfaitement commencé et on est connu pour ça », constate Jimmy Butler pour ESPN. « Ensuite, on leur a facilité la tâche. Ils ont mis des tirs, comme ils l’ont fait dans le passé contre nous. Ce match, on l’a laissé filer. »

Les Bulls ont remporté le dernier quart-temps de quinze points, avec un 7/12 à 3-pts, en prenant les shoots ouverts dont Billy Donovan avait parlés avant la rencontre. « Ils devaient prendre les tirs ouverts, ne pas les laisser passer. Je donne du crédit aux joueurs pour être restés dans le match », salue le coach.

« On est déjà passé par là », a soutenu Zach LaVine à ses coéquipiers durant ce comeback. « C’est une tendance qu’on ne devrait pas connaître et qu’on va devoir effacer rapidement. On n’a pas encore compris pourquoi on commence si mal. On joue dur mais on est toujours derrière depuis trois ou quatre matches. En prendre un, ça fait du bien. »