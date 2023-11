Yuta Watanabe recruté personnellement par Kevin Durant aux Suns

Il a fait partie du wagon de « role players » dont les signatures aux Suns ont été annoncées en même temps. Dans le cas de Yuta Watanabe, cette arrivée dans l’Arizona est liée à la volonté de Kevin Durant.

« Il m’a envoyé un message pour me dire qu’il voulait rejouer avec moi. Cela signifie beaucoup pour moi. Quand quelqu’un comme Kevin Durant me tend la main et me dit des choses comme ça, ça veut dire beaucoup », témoigne le Japonais, interviewé par Sportskeeda.

Avant de porter le maillot des Suns, les deux hommes ont porté celui des Nets ensemble. C’est là-bas, à Brooklyn, que le natif de Yokohama a été le plus exposé, après quatre premières saisons entre les Grizzlies et les Raptors. Il y avait tourné à plus de 44% de réussite à 3-points, son meilleur pourcentage en carrière.

Avec un plus gros volume de tirs, le joueur de 29 ans aurait flirté avec le Top 3 des joueurs les plus adroits de la ligue dans le domaine. De quoi pousser Kevin Durant à lui faire les yeux doux.

Pas seulement un « catch-and-shooteur »

Jouer avec lui ? « C’est sympa. C’est un gars génial et un coéquipier formidable. J’adore jouer avec lui. C’est un type formidable et, bien sûr, un grand joueur. C’est l’un des plus gros bosseurs que j’aie jamais vus à l’entraînement et en match. Une chose que j’aime beaucoup chez lui, c’est que lorsque son coéquipier fait un gros truc, il est toujours enthousiaste », décrit Yuta Watanabe, qui a donc déjà pu s’en rendre compte chez les Nets.

À Phoenix, où il dispose jusqu’ici de son plus gros temps de jeu en carrière (20 minutes), il dispose sensiblement du même rôle qu’à New York. Même si Frank Vogel ne le voit pas juste comme un spécialiste du « catch-and-shoot ».

« J’apprécie vraiment qu’il ait dit ça. Le fait d’être un shooteur à 3-points m’aide à partir en dribble parce qu’ils doivent sortir sur moi. J’essaie toujours de ne pas garder le ballon trop longtemps », décrit le gaucher, qui explique vouloir « faire simple », mais également faire mieux dans la création pour les autres.

Il considère que la création et le fait d’attaquer le cercle est « l’une de ses faiblesses ». « Si je peux m’améliorer dans ces deux secteurs, la défense sera vraiment perturbée », juge le Japonais, qui pêche par son adresse depuis le début de saison (41% dont 35% de loin), mais ne compte pas s’arrêter de shooter.

Yuta Watanabe Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 MEM 15 12 29.4 12.5 70.0 0.3 1.8 2.1 0.5 0.7 0.3 0.4 0.1 2.6 2019-20 MEM 18 6 44.1 37.5 37.5 0.4 0.7 1.1 0.3 0.5 0.3 0.1 0.1 2.0 2020-21 TOR 50 15 43.9 40.0 82.8 0.7 2.5 3.2 0.8 1.1 0.5 0.4 0.4 4.4 2021-22 TOR 38 12 40.6 34.2 60.0 0.5 2.0 2.4 0.6 1.0 0.3 0.5 0.4 4.3 2022-23 BRK 58 16 49.1 44.4 72.3 0.5 1.9 2.4 0.8 1.4 0.4 0.4 0.3 5.6 2023-24 PHX 4 18 45.5 43.8 100.0 0.5 2.5 3.0 0.5 1.8 0.8 1.0 0.5 7.3 Total 183 13 44.0 39.2 69.1 0.5 2.0 2.5 0.7 1.1 0.4 0.4 0.3 4.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.