Le père de Kyrie Irving va avoir sa propre chaussure signature !

Il ne se passe pratiquement pas un jour sans qu’on entende parler de nouveautés au sujet de la collaboration entre Kyrie Irving et Anta Sports, qu’il s’agisse de nouveaux coloris de la très prisée Kai 1, d’une nouvelle ligne signature « lifestyle » avec la sortie pour la rentrée de la « Kai Tribe », ou encore de cette nouvelle inattendue, révélée mardi par Shams Charania. Il faut dire que la présence de Kyrie Irving en finale NBA offre une fenêtre de tir formidable en terme d’exposition pour l’équipementier chinois, qui ne manque pas d’en profiter !

Signé par Anta comme directeur de la création, Kyrie Irving aurait donc décidé de signer comme premier athlète, son père, Drederick Irving ! C’est évidemment la première fois qu’une marque opère un tel recrutement, puisque Drederick Irving n’a plus foulé les parquets depuis la fin de sa carrière de joueur professionnel, il y a 30 ans !

Un modèle en vente en septembre

Dans le même temps, Kyrie Irving doit beaucoup à son paternel, qui l’a accompagné au bord des terrains, dans ses choix de carrière mais aussi ses choix de sponsoring.

Pour le meneur des Mavs, c’est sans doute une opportunité de renvoyer la pareille à son père, dans l’optique de continuer à développer l’implantation d’Anta Sports aux Etats-Unis. On ne sait pas à ce jour quelle forme prendra cette nouvelle collaboration. Il pourrait très bien s’agir de la sortie d’un modèle « lifestyle », qui correspondrait davantage au profil actuel de Drederick Irving, en plus de viser un plus large public, plus « âgé ». La fameuse paire sera distribuée en priorité par Foot Locker aux Etats-Unis à partir du mois de septembre.

Kyrie Irving Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CLE 51 31 46.9 39.9 87.2 0.9 2.9 3.8 5.4 2.2 1.1 3.1 0.4 18.5 2012-13 CLE 59 35 45.2 39.1 85.5 0.6 3.1 3.7 5.9 2.5 1.5 3.2 0.4 22.5 2013-14 CLE 71 35 43.0 35.8 86.1 0.7 2.9 3.7 6.1 2.3 1.5 2.7 0.3 20.8 2014-15 CLE 75 36 46.8 41.5 86.3 0.7 2.4 3.2 5.2 2.0 1.5 2.5 0.3 21.7 2015-16 CLE 53 32 44.8 32.2 88.5 0.8 2.1 3.0 4.7 2.0 1.1 2.3 0.3 19.6 2016-17 CLE 72 35 47.3 40.1 90.5 0.7 2.5 3.2 5.8 2.2 1.2 2.5 0.3 25.2 2017-18 BOS 60 32 49.1 40.8 88.9 0.6 3.2 3.8 5.1 2.0 1.1 2.3 0.3 24.4 2018-19 BOS 67 33 48.7 40.1 87.3 1.1 3.9 5.0 6.9 2.5 1.5 2.6 0.5 23.8 2019-20 BRK 20 33 47.8 39.4 92.2 1.1 4.1 5.2 6.4 2.7 1.4 2.6 0.5 27.4 2020-21 BRK 54 35 50.6 40.2 92.2 1.0 3.8 4.8 6.0 2.6 1.4 2.4 0.7 26.9 2021-22 BRK 29 38 46.9 41.8 91.5 0.6 3.8 4.4 5.8 2.8 1.4 2.5 0.6 27.5 2022-23 * All Teams 60 37 49.4 37.9 90.5 1.0 4.1 5.1 5.5 2.8 1.1 2.1 0.8 27.1 2022-23 * BRK 40 37 48.6 37.4 88.3 1.0 4.2 5.1 5.3 2.7 1.0 2.3 0.8 27.1 2022-23 * DAL 20 38 51.0 39.2 94.7 1.1 4.0 5.0 6.0 2.8 1.3 1.9 0.6 27.0 2023-24 DAL 58 35 49.7 41.1 90.5 0.8 4.2 5.0 5.2 1.9 1.3 1.8 0.5 25.6 Total 729 34 47.4 39.3 88.6 0.8 3.2 4.0 5.7 2.3 1.3 2.5 0.4 23.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.