Gros plan sur la Air Jordan 1 Low « Quai 54 »

A moins de trois semaines de l’événement, l’édition 2024 du Quai 54 est bien lancée ! La collection 2024 concoctée par Jordan Brand, partenaire principal du plus grand tournoi streetball du monde, est d’ores et déjà disponible sur Basket4Ballers avec bon nombre d’articles hors sneakers qui sont déjà en rupture de stock !

Côtés chaussures, après la Jordan One Take 5 mise en vente en début de semaine, l’heure est venue de présenter la Air Jordan 1 Low « Quai 54 ». Fidèle à l’esprit de la collection cette année, la paire est plutôt sobre avec une tige en noir et blanc, une semelle intermédiaire en blanc nacré et une semelle extérieure bleue. Le « Jumpman » ressort en blanc sur la languette noire, tandis que le logo du Quai 54 apparaît en bleu foncé sur fond blanc.

En attendant la Air Jordan 3 du même nom, la Air Jordan 1 Low « Quai 54 » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 140 euros. Pour rappel, le Quai 54 aura lieu les 22 et 23 juin prochains au gymnase Pierre de Coubertin. Toutes les infos concernant les événements et guests sont à retrouver sur les réseaux du Quai.