La Air Jordan 3 au rendez-vous du Quai 54

Quai 54 – Jordan Brand a complété sa collection 2024 dédiée au plus grand tournoi streetball du monde avec une magnifique Air Jordan 3.

Le Quai 54 approche à grand pas puisque l’édition 2024 du plus grand tournoi streetball du monde est prévue les 22 et 23 juin prochains au gymnase Pierre de Coubertin ! Partenaire privilégié du rendez-vous parisien depuis les tous débuts, Jordan Brand a contribué à faire monter la sauce en dévoilant sa collection spéciale version 2024.

La collection comprend notamment trois paires de chaussures, une Air Jordan 1 Low, une Jordan One Take 5 précédemment dévoilée, et donc cette superbe Air Jordan 3.

La tige en cuir blanc est assortie de parties en daim noir pour remplacer l’habituel motif « éléphant ». Des finitions apparaissent en rouge au niveau des œillets. Le logo du Quai 54 est pour sa part bien visible, en noir sur talon, superposée à un logo « Jumpman » derrière une plaque translucide, et sur la languette de la chaussure gauche, brodé en bleu. L’ensemble repose sur une semelle en blanc nacré et noir.

La collection sera disponible en avant première le 3 juin sur Jordan Mode dans la Nike App et partout ailleurs le 10 juin. Le prix de la Air Jordan 3 « Quai 54 » est annoncé à 210 dollars aux États-Unis.

