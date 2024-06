Kristaps Porzingis pas à 100% pour le début des Finals ?

Après plus de cinq semaines sans jouer à cause d’une blessure au mollet droit, Kristaps Porzingis devrait être de la partie pour le premier match des Finals 2024, mais dans quelle forme sera le pivot des Celtics ? Le Letton a rassuré le staff à l’entrainement ces derniers jours et a reçu le feu vert pour jouer contre les Mavericks.

Cependant, les oppositions à l’entrainement sont loin d’être comparables à l’intensité d’un match, d’autant plus lorsqu’on dispute la dernière série pour le titre. Alors, Kristaps Porzingis sera-t-il à 100% ?

« C’est une bonne question » soupire le pivot. « Je ne sais pas, on verra. Il me reste encore quelques jours, j’ai fait un gros travail jusque-là, j’ai fait tout ce qui était nécessaire pour être de retour en forme. Nous verrons… »

Un long processus de guérison

Kristaps Porzingis compte donc bien utiliser les derniers jours avant le début de la série pour revenir dans les meilleures conditions et peaufiner sa préparation, alors qu’il est éloigné des parquets depuis plus d’un mois.

« Je dois me sentir en confiance », affirme le pivot. « Je ne veux pas y aller et penser à autre chose. Une fois que je suis sur le terrain, je dois me concentrer pleinement sur le fait d’essayer de jouer le meilleur basket possible et aider cette équipe à gagner. Ce n’est évidemment pas idéal de ne pas avoir eu de vraies minutes, mais j’encaisse les coups et c’est comme ça. J’essaie juste d’être le meilleur possible étant donné dans les circonstances. »

Le chemin de la guérison a été long pour l’ancien joueur des Knicks, des Mavs et des Wizards, cela été compliqué sur le plan physique, et le mental aussi a joué un rôle important.

« Comme je l’ai dit, cela a été long », ajoute Kristaps Porzingis. « Peut-être qu’au début, tout le monde pensait que ça allait être plus rapide, mais ça a été un peu plus long. Donc ça vous pèse. Surtout si vous voulez être avec l’équipe. Vous voulez aider. Vous voulez faire partie de l’équipe. Mais le simple fait de voir comment tout le monde est monté en puissance et comment tout le monde a joué jusqu’à présent est incroyable, et cela montre que le travail que nous avons accompli tout au long de la saison porte ses fruits. Mais c’était vraiment difficile. »

Kristaps Porzingis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 NYK 72 28 42.1 33.3 83.8 1.8 5.5 7.3 1.3 2.9 0.7 1.7 1.9 14.3 2016-17 NYK 66 33 45.0 35.7 78.6 1.7 5.5 7.2 1.5 3.7 0.7 1.8 2.0 18.1 2017-18 NYK 48 32 43.9 39.5 79.3 1.3 5.3 6.6 1.2 2.9 0.8 1.9 2.4 22.7 2019-20 DAL 57 32 42.7 35.2 79.9 1.8 7.7 9.5 1.8 3.3 0.7 1.6 2.0 20.4 2020-21 DAL 43 31 47.6 37.6 85.5 1.9 7.0 8.9 1.6 2.7 0.5 1.2 1.4 20.1 2021-22 * All Teams 51 29 45.9 31.0 86.7 2.0 6.1 8.1 2.3 2.7 0.7 1.6 1.7 20.2 2021-22 * DAL 34 30 45.1 28.3 86.5 1.9 5.8 7.7 2.0 2.6 0.7 1.6 1.7 19.2 2021-22 * WAS 17 28 47.5 36.7 87.1 2.2 6.6 8.8 2.9 2.9 0.7 1.7 1.5 22.1 2022-23 WAS 65 33 49.8 38.5 85.1 1.8 6.7 8.4 2.7 3.0 0.9 2.1 1.5 23.2 2023-24 BOS 57 30 51.6 37.5 85.8 1.7 5.5 7.2 2.0 2.7 0.7 1.6 2.0 20.1 Total 459 31 45.9 36.1 83.1 1.7 6.1 7.9 1.8 3.0 0.7 1.7 1.8 19.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.