Les montagnes font leur retour sur les maillots du Jazz

Penser Salt Lake City, c’est penser à ses montagnes. Ces dernières font leur retour « à plein temps » sur le maillot de l’équipe NBA locale, le Jazz. Deux saisons seulement après avoir dévoilé un nouveau code jaune vif et noir, le Jazz revient à ses teintes traditionnelles violet, blanc et bleu ciel.

Avec, dans chaque déclinaison de maillot, la présence de ce motif montagneux pour lequel le club s’est fait connaître à travers les années. La franchise, qui affichait encore ses montagnes dans son maillot mauve violet cette saison, ne parle pas d’un retour en arrière, mais plutôt d’une évolution en direction du « mountain basketball ».

Un design qui n’est pas sans rappeler les maillots de l’ère John Stockton – Karl Malone portés de 1996 à 2004. Le bleu est également un rappel subtil des maillots de l’ère Deron Williams – Carlos Boozer portés par l’équipe de 2004 à 2010.

Des montagnes partout

« On a observé ce qui fonctionnait, ce qui se vendait, ce que les fans et nos joueurs portaient et ce qu’on estimait être une véritable tentative de trouver notre identité, à la fois pour le passé et pour l’avenir. La seule chose qui fait absolument partie de notre identité, ce sont ces montagnes qui se trouvent à moins de 25 kilomètres, quel que soit l’endroit où l’on vit », justifie le patron de la franchise, Ryan Smith.

On rappelle que les derniers choix colorimétriques n’avaient pas fait l’unanimité chez les fans, sur l’ensemble noir notamment. Mais comme le dit le dirigeant, sensible aux retours exprimés par les locaux, la mise en avant de la marque est un « processus évolutif ».

La franchise a déclaré qu’il lui faudrait deux ans pour se convertir complètement à ses nouvelles couleurs et à ses nouveaux maillots. Fans et adversaires verront ainsi encore les anciennes couleurs et les anciens ensembles pendant la première moitié de la saison 2024-25.

Photo Courtesy Utah Jazz