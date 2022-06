Le Jazz fait peau neuve

« Purple is back ! ». Comme l’ont fait les Cavs récemment, le Jazz s’est à son tour replongé dans son passé pour redéfinir les couleurs de l’un de ses quatre nouveaux maillots en remettant le violet (et ses montagnes) au goût du jour. Utah a en effet décidé de débuter un nouveau chapitre et va commencer par donner une nouvelle identité visuelle à ses maillots et à son parquet.

Si le violet fait partie du code couleur du Jazz depuis sa création, en 1974, l’uniforme « Purple Mountain » avait déjà refait son apparition lors de la saison 2019/20, pour le maillot « Classic Edition ».

« Le violet est de retour et il est là pour rester », a déclaré Jim Olson, président de la franchise. « Cette collection d’uniformes met en avant le retour de notre couleur phare, le violet, qui fera partie intégrante de nos nouveaux designs lors des futures saisons du Jazz. Le violet est très apprécié de nos supporters et est au cœur de notre identité. Avec nos nouveaux parquets, ces looks à la fois frais et familiers évoquent notre grande histoire et notre avenir dynamique ».

Une fusion du passé et du présent

Pour les trois autres nouveaux maillots en revanche, on part sur de nouveaux tons, avec une version noire et une autre blanche pour représenter les touches d’un piano, et enfin un uniforme majoritairement jaune pour symboliser la volonté des Jazzmen d’embrasser la lumière des projecteurs…

Le parquet de la Vivint Arena va également subir un coup de lifting avec deux nouveaux styles : le « Purple Mountain » aux tons violets et avec le logo rétro de la franchise au centre du terrain, et le « Core », articulé autour des couleurs noir, jaune et blanc, avec cette fois la « note » visible au centre du terrain.

Là encore, l’idée est de « fusionner les éléments du passé avec ceux du présent », comme l’a souligné Ben Barnes, directeur « design », même si l’idée ne séduit pas tout le monde et qu’il a déjà dû essuyer de nombreuses critiques de la part des fans, sur l’ensemble noir notamment.