L’assistant Quinton Crawford quitte les Lakers pour rejoindre les Mavericks

Engagé par les Lakers en 2019 après un début de carrière fulgurant dans le monde du coaching, Quinton Crawford a épaulé Frank Vogel pendant trois saisons, remportant le titre en 2020 dans la « bulle ».

Malgré le départ de Frank Vogel et l’arrivée de Darvin Ham, qui a fait le ménage sur le banc, il avait été conservé par le nouveau coach des Lakers.

Seulement, le Los Angeles Times nous apprend que Quinton Crawford a finalement décidé de quitter la franchise californienne pour rejoindre les Mavericks. Il y retrouvera ainsi Jason Kidd, avec lequel il a travaillé aux Lakers entre 2019 et 2021, mais également Jared Dudley, qui avait bouclé sa carrière à Los Angeles dans la même période.

Quinton Crawford is leaving the Lakers as an assistant coach to join Dallas coach Jason Kidd’s staff, sources said. Crawford is viewed as an up-coming/ bright coach in the NBA. He was an assistant under Frank Vogel with the Lakers the past 3 seasons; was on staff for 2020 title.

— Brad Turner (@BA_Turner) June 17, 2022