Les Suns se dépêchent de renforcer leur banc

Plusieurs « role players » arrivent à Phoenix pour épauler Devin Booker, Bradley Beal, Kevin Durant et Deandre Ayton à la rentrée : selon ESPN, The Athletic et Bleacher Report, Drew Eubanks, Keita Bates-Diop, Chimezie Metu et Yuta Watanabe ont en effet signé avec les Suns, tandis que Josh Okogie et Damion Lee ont eux prolongé.

Sans surprise, ces six joueurs ont tous signé des contrats courts, d’une ou deux saisons, donc peu encombrants, et on imagine peu onéreux, même si les montants n’ont pas encore tous été dévoilés.

En une heure et demie, les Suns ont en tout cas quasiment bouclé leur effectif, en faisant appel à des vétérans du circuit, aux qualités diverses. Des joueurs de devoir, appelés à apporter leur pierre à l’édifice la saison prochaine dans l’Arizona, où le seul et unique objectif sera la conquête du titre.