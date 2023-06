La NBA sanctionnera Ja Morant une fois les Finals terminées

S’il est actuellement suspendu par les Grizzlies, Ja Morant n’a toujours pas été sanctionné par la NBA après avoir montré une arme à feu, pour la deuxième fois en quelques mois, lors d’un live Instagram.

Est-ce l’enquête de la ligue qui prend du temps ? Interrogé sur le sujet avant l’ouverture des Finals 2023, Adam Silver a expliqué que c’était surtout une question de timing. Le « commissionner » ne souhaite pas que la sanction du meneur des Grizzlies fasse les gros titres, au détriment des playoffs et de l’affrontement entre Heat et Nuggets.

« Nous avons découvert beaucoup d’informations supplémentaires, depuis que j’ai été interrogé pour la première fois sur la situation » a ainsi expliqué Adam Silver. « Je dirai que nous aurions probablement pu conclure, mais nous avons pris la décision, et je crois que le syndicat des joueurs est d’accord avec nous, qu’il serait injuste pour ces joueurs et ces équipes d’annoncer les résultats de l’enquête au milieu de la série. »

Adam Silver explique ainsi que « l’historique des actes antérieurs » et « l’historique du joueur » seront pris en compte dans le cadre de la future sanction, qui sera donc annoncée après les Finals.

Comment pousser Ja Morant à changer de comportement ?

Rétrospectivement, considère-t-il que la suspension de huit matchs était trop légère, lorsque Ja Morant a montré pour la première fois une arme à feu sur les réseaux sociaux ?

« Même avec le recul, je ne sais pas. Si la suspension avait été de 12 matches, au lieu de 8, cela aurait-il eu de l’importance ? Cela semblait basé sur un précédent et nous voulons être justes, en tant que ligue, et cela semblait approprié à l’époque. C’est tout ce que je peux dire. Peut-être que par définition, et dans la mesure où nous avons tous vu la vidéo et qu’il semble avoir recommencé, on peut dire que ce n’était pas le cas. »

Reste qu’Adam Silver admet qu’il est délicat de trouver une sanction qui poussera Ja Morant à changer d’attitude, et à sortir de cette « ambiance de gang » dans laquelle il se complait. Et qui a si longtemps été tolérée.

« Je ne pense pas que nous sachions vraiment ce qu’il faudra faire pour changer son comportement. C’est ce que j’ai dit à l’époque : il paraît être un jeune homme bien. De ce que j’ai vu de lui, je pense qu’il a clairement commis des erreurs, mais il est jeune, et j’espère vraiment – une fois que nous aurons choisi la sanction appropriée – qu’il ne s’agira pas seulement de punir, mais aussi de ce que nous, le syndicat des joueurs, son équipe, lui et les gens qui l’entourent vont faire pour créer de meilleures circonstances autour de lui à l’avenir ».

Ja Morant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 67 31 47.7 33.5 77.6 0.8 3.1 3.9 7.3 1.6 0.9 3.3 0.3 17.8 2020-21 MEM 63 33 44.9 30.3 72.8 0.9 3.1 4.0 7.4 1.4 0.9 3.2 0.2 19.1 2021-22 MEM 57 33 49.3 34.4 76.1 1.4 4.4 5.7 6.7 1.5 1.2 3.4 0.4 27.4 2022-23 MEM 61 32 46.6 30.7 74.8 1.0 4.9 5.9 8.1 1.6 1.1 3.4 0.3 26.2 Total 248 32 47.2 32.1 75.3 1.0 3.8 4.8 7.4 1.5 1.0 3.3 0.3 22.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.