À Memphis, la longue impunité de Ja Morant interroge toujours

L’épisode Ja Morant est-il vraiment terminé à Memphis ? Après des mois où il a multiplié les dérapages, jusqu’à cette ultime provocation avec une arme à feu en boîte de nuit qui a finalement été la goutte de trop, le All-Star est entré en « mission rédemption », assurant vouloir redorer son image, bien ternie par les récents évènements.

Reste à voir si le meneur des Grizzlies va simplement mieux gérer sa communication, ou s’il s’agit d’un vrai changement de fond, notamment au niveau de son entourage.

La police visiblement dans l’embarras

Car dans une nouvelle enquête très fouillée, le Washington Post revient sur les multiples incidents qui ont impliqué Ja Morant et ses proches lors des derniers mois. Des incidents qui sont restés sous les radars étonnamment longtemps, étant donné la notoriété du meneur, sans doute la personne la plus connue de Memphis actuellement.

C’est que le Washington Post évoque une police de Memphis curieusement très discrète et prudente. Ainsi, lorsque deux policiers viennent constater les blessures de Joshua Holloway, un adolescent de 17 ans qui explique avoir été frappé par deux hommes lors d’un match de basket, et qu’ils se rendent compte que Ja Morant est impliqué, ils appellent leur hiérarchie pour savoir ce qu’ils doivent faire. Dans un premier temps, on leur dit de suivre la procédure classique, et d’aller interpeler le basketteur et son ami… sauf qu’ils ne le feront pas, et que le meneur des Grizzlies ne sera finalement interrogé sur cette histoire que six semaines plus tard, quand Ja Morant viendra porter plainte à son tour contre l’adolescent, qui aurait menacé de « mettre le feu au quartier ».

Scénario similaire lorsque la mère de Ja Morant s’énerve contre le vendeur d’un magasin de chaussures, parce qu’il a servi deux clientes blanches avant elle, et qu’il n’a pas le modèle Nike qu’elle souhaite à sa taille.

Son fils et plusieurs amis débarquent alors dans le magasin à la recherche du vendeur, obligé de se cacher dans l’arrière-boutique, quand Ja Morant explique qu’il va attendre qu’il sorte. Le meneur et ses amis auront ensuite une altercation avec le chef de la sécurité du centre commercial, qui assure avoir été menacé par un proche du basketteur, et frappé. Il portera lui plainte, mais aucune arrestation n’aura non plus lieu dans cette affaire.

La NBA et les Grizzlies au courant

Ces deux épisodes ont lieu fin juillet. Fin septembre, c’est la sœur de Ja Morant qui se dispute lors d’un match de volleyball de son lycée. Là encore, le meneur et son groupe d’amis débarquent à la recherche de la personne impliquée. Des menaces sont proférées contre des adolescents présents, un proche de Ja Morant frappant le téléphone d’un de ceux qui filmaient la scène. Cette fois, la police de Memphis laisse la place à un membre de l’organisation des Grizzlies, appelé sur place pour arrondir les angles dans la situation.

Des évènements auxquels s’ajoute celui de janvier, lorsque les Pacers avaient aussi été menacés par des proches de Ja Morant, un laser rouge pointant leur bus et ayant fait très peur à tout le monde.

Plus que le comportement de Ja Morant et de son entourage, l’enquête du Washington Post interroge surtout sur ce que savaient la police, la NBA et les Grizzlies de ces multiples dérapages. La police locale a ainsi semblé noyer les affaires, prenant notamment soin de ne pas inscrire le nom de la mère de Ja Morant, ni celui de son fils, dans les rapports d’enquête, où Jamie Morant était nommée « Suspecte #1 inconnue ». Afin de ne pas alerter la presse ?

L’intervention de Kevin Helms, le chef de la sécurité des Grizzlies, lors de l’altercation impliquant la soeur de Ja Morant, montre également que la franchise était au courant de la situation depuis de longs mois. Quant à la NBA, elle devait forcément avoir des retours puisque Brian Windhorst, d’ESPN, explique avoir été mis au courant de la bagarre avec Joshua Holloway, qui est un prospect connu à Memphis, le lendemain, par un Hall of Famer.

Ja Morant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 67 31 47.7 33.5 77.6 0.8 3.1 3.9 7.3 1.6 0.9 3.3 0.3 17.8 2020-21 MEM 63 33 44.9 30.3 72.8 0.9 3.1 4.0 7.4 1.4 0.9 3.2 0.2 19.1 2021-22 MEM 57 33 49.3 34.4 76.1 1.4 4.4 5.7 6.7 1.5 1.2 3.4 0.4 27.4 2022-23 MEM 61 32 46.6 30.7 74.8 1.0 4.9 5.9 8.1 1.6 1.1 3.4 0.3 26.2 2023-24 MEM 9 35 47.1 27.5 81.3 0.7 4.9 5.6 8.1 2.1 0.8 3.0 0.6 25.1 Total 257 32 47.2 31.8 75.5 1.0 3.9 4.8 7.4 1.6 1.0 3.3 0.3 22.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.