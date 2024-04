Après avoir purgé ses huit matchs de suspension, et un très rapide détour par un centre d’aide psychologique en Floride, Ja Morant était de retour aux affaires courantes cette nuit, pour la réception des Rockets.

Ovationné par son public à son entrée en jeu en cours de premier quart-temps, le meneur (17 points, 5 passes, 2 interceptions) a signé un match intéressant après deux semaines loin de ses coéquipiers, et on retiendra son poster énorme avec un hang-time impressionnant.

« Ça fait chaud au coeur », a soufflé Ja Morant sur ESPN. « Je suis évidemment reconnaissant de cet accueil, et de tous ceux qui m’ont soutenu pendant cette période. Ça m’a définitivement aidé à me sentir mieux. Ça a facilité les choses avec tout ce qui s’est passé. C’était super d’être de retour au jeu. Je suis très content et encore plus d’avoir obtenu cette victoire. »

Avec six victoires sur ses sept derniers matchs, Memphis a donc continué sur sa belle dynamique du moment. A son initiative, Ja Morant est rentré en cours de jeu car il ne voulait pas briser le rythme de ses coéquipiers.

Un sweatshirt pas vraiment discret…

« Je ne voulais pas revenir et perturber notre alchimie. J’ai évidemment fait des séances vidéo à mesure que mon retour se rapprochait. J’ai vu comment les gars jouaient ensemble. C’est toujours différent de voir la vidéo et d’être avec eux sur le terrain. J’ai donc voulu revenir tranquillement dans le rythme de notre attaque. Je reprends mes marques. L’aspect mental est très important pour moi et c’est pour ça [que j’ai voulu sortir du banc]. »

Débarqué en vengeur masqué, qui a d’abord servi ses coéquipiers avant de monter graduellement en température offensivement pour lui-même, Ja Morant a fini le match avec un grand sourire et sa fille dans les bras qui portait un sweat-shirt à l’effigie de son père et de son grand-père. Avec ce mot inscrit en gros : Rédemption.

Un choix étonnant pour la star des Grizzlies justement critiquée (et suspendue) pour son manque de discernement…

« C’était l’idée de ma famille. C’est pour annoncer mon retour après toutes les choses négatives qui ont été dites sur moi cette dernière année et demie. J’ai le sentiment de devoir faire ma rédemption. Cela aurait pu être pire, mais j’ai obtenu une seconde chance. Je veux la saisir et montrer qui est vraiment Ja en tant que personne. »

Ja Morant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 67 31 47.7 33.5 77.6 0.8 3.1 3.9 7.3 1.6 0.9 3.3 0.3 17.8 2020-21 MEM 63 33 44.9 30.3 72.8 0.9 3.1 4.0 7.4 1.4 0.9 3.2 0.2 19.1 2021-22 MEM 57 33 49.3 34.4 76.1 1.4 4.4 5.7 6.7 1.5 1.2 3.4 0.4 27.4 2022-23 MEM 61 32 46.6 30.7 74.8 1.0 4.9 5.9 8.1 1.6 1.1 3.4 0.3 26.2 2023-24 MEM 9 35 47.1 27.5 81.3 0.7 4.9 5.6 8.1 2.1 0.8 3.0 0.6 25.1 Total 257 32 47.2 31.8 75.5 1.0 3.9 4.8 7.4 1.6 1.0 3.3 0.3 22.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.